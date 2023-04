Adotado por veteranos, Luis Guilherme já desponta como promessa no Palmeiras

Assim como Endrick ganhou o apoio do grupo quando foi integrado aos profissionais, o Palmeiras agora repete o processo com o jovem Luis

“Todos os jogadores estão sempre conversando comigo, principalmente antes dos jogos e treinos e me dando confiança para demonstrar o meu futebol.” Assim como Endrick ganhou o apoio do grupo quando foi integrado aos profissionais, o Palmeiras agora repete o processo com o jovem Luis Guilherme, de 17 anos, nova promessa do clube que vem ganhando espaço no time de cima.

Veloz e habilidoso, o jovem atacante enfrentou Tombense e Cuiabá e chamou a atenção pelo bom futebol. Ao falar de seus primeiros jogos, ele comentou sobre a experiência de trabalhar de estar entre os profissionais.

“Senti um pouco de ansiedade na estreia. Estar jogando com 17 anos com pessoas que eu via na arquibancada é algo grande e creio que bateu um nervosismo mesmo, mas sei que Deus está preparando tudo para mim da melhor maneira”, afirmou o jogador.

Relacionado para o jogo desta quinta-feira com o Cerro Porteño, pela segunda rodada da Libertadores, a promessa palmeirense falou sobre expectativa que cerca o confronto, já que o Palmeiras vem de derrota por 3 a 1 para o Bolívar. “O Cerro estreou com vitória e tem uma boa equipe. Vamos contar com o apoio da nossa torcida para tentar fazer um grande jogo e buscar a vitória”, comentou.

Abel Ferreira comandou uma atividade e comandou um trabalho coletivo técnico-tático em espaço reduzido na Academia de Futebol. Para o duelo diante dos paraguaios, Raphael Veiga mais uma vez fica de fora por causa de uma lesão muscular na coxa. Murilo é outro desfaque por cumprir suspensão da edição passada. Jailson, que recebeu cartão vermelho em La Paz, também está fora

Com mais um dia de treino pela frente até o dia do jogo, Abel ainda deve fazer ajustes, mas como o time precisa fazer o resultado dentro de casa, a tendência é escalar a equipe com Dudu, Endrick e Flaco López na frente. No meio-campo, Gabriel Menino e Artur jogam mais adiantados enquanto Zé Rafael fica encarregado da marcação no setor.