Luis Fabiano é internado em São Paulo após testar positivo para Covid-19

O ídolo do São Paulo se sente bem e o que o levou ao hospital foi o surgimento de alguns sintomas relacionados à doença

SÃO PAULO, SP



O ex-jogador Luis Fabiano testou positivo para Covid-19 na última semana e precisou ser internado em um hospital na cidade de São Paulo para monitoramento mais próximo, seguindo orientações médicas.



De acordo com a assessoria do atleta, ele está sob observação e com o quadro estável.



Ainda no comunicado publicado nas redes sociais, afirma-se que o ídolo do São Paulo se sente bem e o que o levou ao hospital foi o surgimento de alguns sintomas relacionados à doença.



Com 40 anos, Luis Fabiano está longe dos gramados desde que finalizou sua última passagem pelo Vasco da Gama, em fevereiro de 2018.

Veja o comunicado na íntegra:



“Sobre as notícias que estão circulando nas redes sociais a respeito do estado de saúde de Luis Fabiano, esclarecemos que: O atacante de fato testou positivo para Covid-19 na semana passada, mas se encontra bem neste momento.

Nos últimos dias, Luis Fabiano teve sintomas relacionados à doença e o médico que acompanha a situação orientou que ele fosse ao hospital para realizar um monitoramento mais próximo. Luis Fabiano se encontra no hospital, sob observação, mas se sente bem e seu quadro é estável”.



As informações são da FolhaPress