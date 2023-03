Lucas Leiva afirma que há preconceito com jogadores por idade no Brasil

Ele disse que atletas acima de 30 anos são rotulados de velho e comentou especificamente sobre o caso de Luis Suárez,

Convidado do Resenha ESPN, Lucas Leiva, do Grêmio, levantou debate sobre o preconceito que existe no Brasil com jogadores de mais idade, como ele, que está com 36.

Ele disse que atletas acima de 30 anos são rotulados de velho e comentou especificamente sobre o caso de Luis Suárez, que está com a mesma idade dele e vem se destacando neste início de temporada.

O QUE ELE DISSE?

“No Brasil, você passou dos 30 anos e é rotulado velho. Aí você, Filipe Luís, o próprio Diego [Souza], Nenê, Hulk.. os caras dão certo e ninguém fala da idade. Eles rotulam e eu acho que isso não é legal”, afirmou, para depois citar o atacante uruguaio.

“Tem muitos que não dão certo, como pode acontecer, mas o Suárez? O nível do Gauchão é inferior ao Brasileiro, mas a carreira dele mostra que é capaz de fazer a diferença. Ele não joga sozinho, precisa ter um time pra ajudá-lo e o Grêmio está trabalhando para ter um time competitivo e ajudar o Suárez, né”, completou.

LUCAS LEIVA AFASTADO

O jogador de 36 anos está afastado da equipe após ter apresentado alteração em seu ritmo cardíaco em dezembro de 2022. A condição foi diagnosticada durante exames de rotina de pré-temporada.

Ele está passando por um período de dois a três meses de acompanhamento com equipe médica do Grêmio e dois especialistas.

O volante será submetido a novos exames e avaliações para determinar a evolução de seu quadro clínico.

Ele atuou pela última vez no início de novembro de 2022, na vitória por 3 a 0 sobre o Brusque, pela última rodada da Série B.

GRÊMIO INVICTO

O time tricolor de Suárez ainda está invicto na temporada e lidera o Campeonato Gaúcho com 25 pontos em nove jogos.

Luis Suárez é o artilheiro do Grêmio na competição, com cinco gols marcados.

Ele ainda fez três na Recopa Gaúcha e deu uma assistência de calcanhar na estreia do time na Copa do Brasil, na última quarta (1), na vitória de 2 a 0 sobre o Campinense.

RESENHA ESPN

A conversa completa com Lucas Leira vai ao ar na noite desta sexta-feira (3), na ESPN, às 22h, com apresentação de André Plihal e participações de Amoroso, Fernando Prass e Sillas.