Lucas diz que Libertadores pode pesar em decisão de seguir no São Paulo

Lucas retornou ao São Paulo nesta temporada após dez anos na Europa. Cria de Cotia, ele acertou no segundo semestre deste ano um contrato curto para voltar a defender o clube que o formou

Lucas Moura admitiu que seu desejo de jogar a Libertadores pode pesar para ele continuar no São Paulo em 2024.

Lucas afirmou que a Libertadores é um fator que tem que ser “pesado na balança” sobre seu futuro. Ele deu a declaração no “Troféu Mesa Redonda”.

O atacante disse que está otimista, mas frisou que ainda não tem uma decisão tomada. O jogador de 31 anos explicou que estava esperando a temporada acabar para definir o próximo passo “de cabeça fria”, e acrescentou que a resposta sairá em breve.

“A Libertadores é uma competição almejada por todos aqui no Brasil. Nunca tive a oportunidade de jogar, com certeza isso tem que ser pesado na balança também. Estamos conversando, estamos otimistas, vamos esperar uma decisão em breve. Queria esperar acabar a competição para decidir de cabeça fria. Ainda não tenho uma resposta, mas em breve teremos”, afirmou Lucas.

VOLTA PARA CASA

O camisa 7 foi um dos destaques do título inédito da Copa do Brasil. Ele chegou para a decisão da semifinal, contra o Corinthians, e teve atuação decisiva.

Lucas já foi campeão da Sul-Americana pelo São Paulo, mas não chegou a disputar a Libertadores. Ele deixou o Tricolor para jogar no PSG após a conquista internacional de 2012, que confirmou a vaga no principal torneio do continente para a edição do ano seguinte.

O presidente do clube, Julio Casares, declarou Lucas está perto de renovar e que também está otimista. O mandatário foi reeleito na última sexta (8) e disse que faltam “alguns ajustes financeiros” para definir o novo contrato.

“Faltam alguns ajustes, é uma questão que passa pelo lado financeiro, que o Lucas entende que o São Paulo é um clube que está atento em todas as questões do projeto, mas também tem responsabilidade orçamentária. Mas está muito próximo, são apenas questões contratuais de aspecto financeiro e de ajustes. Falar que vamos fechar, eu só vou falar quando estiver fechado, mas eu estou otimista”, disse Julio Casares.