Livre da sanção da Fifa, Cruzeiro oficializa a contratação do meia Giovanni

Livre da sanção da Fifa, que o impedia de registrar novos jogadores, o Cruzeiro anunciou, nesta quinta-feira, a oficialização da contratação do meia Giovanni. Em treinamento no clube há um mês, o atleta teve a situação regularizada e aguarda que seu nome seja inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para ficar à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari.

Giovanni, de 26 anos, teve boa participação pelo Coritiba no ano passado na campanha de acesso do time paranaense à Série A do Campeonato Brasileiro. Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, o meia iniciou a carreira no Corinthians e fez parte do grupo campeão mundial em 2012.

Entre 2013 e 2017, acabou emprestado a várias equipes, como Ponte Preta, Portuguesa, São Bento, Athletico-PR e Tigres do Brasil. Antes do Coritiba (2019 e 2020), atuou também pelo Náutico (2017), Goiás (2018).

O Cruzeiro faz péssima campanha na Série B, competição que ocupa apenas a 18ª colocação na classificação, segundo time na zona de rebaixamento. Soma seis vitórias, cinco empates e sete derrotas e ainda iniciou a disputa com uma punição de seis pontos negativos.

