Liverpool vence segunda seguida na Liga dos Campeões; Atlético de Madrid ganha 1ª

O Liverpool teve uma alegria e uma tristeza, nesta terça-feira, em Anfield, ao enfrentar o Midtjylland, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. O time do técnico Jürgen Klopp venceu (2 a 0) o segundo jogo consecutivo na competição, mas viu o brasileiro Fabinho sair de campo machucado, aos 30 minutos de partida.

Fabinho ainda será submetido a exames para se saber o grau da lesão, mas sua situação preocupa demais, pois o jogador foi escolhido por Klopp para ser o substituto na zaga de Virgil van Dijk, que, lesionado, só retorna na próxima temporada.

Mesmo com um time misto em campo, o Liverpool dominou as ações no primeiro tempo e só sofreu um susto quando Dreyer surgiu livre diante de Alisson, mas o goleiro brasileiro conseguiu fechar bem o ângulo. No restante do tempo, Shaqiri, Minamino, Diogo Jota e Origi mostraram bom entrosamento e toque de bola.

O desempenho foi premiado aos dez minutos da etapa final, quando Diogo Jota finalizou uma bela troca de passes de todo o setor ofensivo do time inglês. Na metade do tempo final, entraram Salah, Mané e Firmino. E a vitória do Liverpool foi concretizada, aos 48 minutos, quando Salah converteu um pênalti sofrido por ele mesmo.

No outro jogo da chave, Atalanta e Ajax ficaram no empate, por 2 a 2, em Bérgamo, na Itália. Em um duelo muito agitado e equilibrado, cada time teve domínio em um tempo.

Os holandeses foram melhores na primeira etapa e abriram vantagem de 2 a 0, com gols de Tadic e Traore. A Atalanta veio melhor para os últimos 45 minutos e conseguiu o empate com dois gols de Zapata.

A classificação no Grupo D mostra o Liverpool na liderança, com seis pontos, enquanto a Atalanta soma quatro e o Ajax apenas um. O Midtjylland perdeu os dois jogos. Dia 3, acontece a terceira rodada: Atalanta x Liverpool e Midtjylland x Ajax.

GRUPO A – O Atlético de Madrid sofreu para conseguir sua primeira vitória. O time de Diego Simeone perdeu muitas chances, principalmente no primeiro tempo e depois teve de virar o placar sobre o Salzburg, em Madri, para vencer por 3 a 2.

Llorente abriu o placar com um bonito chute da entrada da área, mas Szoboszlai empatou ainda no primeiro tempo em uma das poucas chegadas ao ataque do time visitante no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o time austríaco surpreendeu mais uma vez em rápida jogada pela esquerda, que Berisha completou aos dois minutos. A reação do Atlético foi rápida e o português João Félix empatou aos seis.

A partir daí, o jogo ficou aberto e as duas equipes tiveram chances de vitória. Aos 40 minutos, em bobeada da zaga do Salzburg, João Félix foi rápido e habilidoso para definir dentro da área.

O Atlético conquistou os três primeiros pontos, deixando o Salzburg com um, ao lado do Lokomotiv. A liderança é do Bayern de Munique, com seis pontos. Dia 3, estão previstos dois jogos pela terceira rodada: Lokomotiv x Atlético de Madrid e Salzburg x Bayern de Munique.

Estadão Conteúdo