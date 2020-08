Liga dos Campeões retoma disputa com gigantes europeus ameaçados

PUBLICIDADE

Interrompida em março por conta da pandemia do novo coronavírus, a Liga dos Campeões retoma sua disputa a partir desta sexta-feira (7) com os jogos restantes das oitavas de final da competição.

Juventus x Lyon, Manchester City x Real Madrid, Bayern de Munique x Chelsea e Barcelona x Napoli se enfrentam em busca das quatro vagas que faltam para definir os duelos da próxima fase.

Já classificados, RB Leipzig, Atlético de Madrid, Atalanta e Paris Saint-Germain, que formam o outro lado da chave, buscam o primeiro título no torneio. Com apenas três jogos pela frente, a conquista da taça poderá ficar ainda mais palpável, uma vez que a possibilidade de eliminação de algumas potências europeias deixaria as quartas de final praticamente esvaziadas de grandes campeões.

O Manchester City, apesar da diferença para o Liverpool na Premier League, terminou a liga nacional com bom rendimento em campo e chega para a reta final da Champions em alta. Os ingleses, que venceram o Real Madrid por 2 a 1 no primeiro jogo, na Espanha, recebem os espanhóis nesta sexta, em Manchester.

Já o Lyon, que assim como o City busca seu primeiro título, tem missão mais difícil. Apesar da vantagem por 1 a 0 construída no jogo de ida, na França, visita a Juventus em Turim logo após a confirmação do nono título italiano consecutivo para o clube.

Cristiano Ronaldo, apesar de não ter encerrado a liga como artilheiro, marcou 31 gols em 33 jogos. Desde a retomada da Serie A, anotou dez vezes em 11 duelos.

Se Manchester City e Lyon segurarem as vantagens construídas nos duelos de ida e confirmarem a classificação, tirariam do caminho 15 títulos de Champions entre Real (o maior campeão do torneio) e Juventus.

Sem essas conquistas somadas e independentemente do que ocorrer nos outros dois confrontos das oitavas, a competição teria sua fase de quartas de final com o menor número de taças reunidas nesta década.

Nas últimas dez edições, a Champions League com menos conquistas nas quartas de final foi a de 2009/2010, com 12 troféus, mas que estavam divididos entre quatro campeões: Bayern, Manchester United, Inter de Milão e Barcelona.

A edição seguinte, de 2010/2011, também concentrou um número de títulos inferior a 20. Foram 18 taças, novamente divididas entre quatro campeões, número inflado pela presença do Real Madrid, que na época tinha conquistado o torneio em nove oportunidades (venceria outras quatro edições) -Barcelona, Inter e Manchester United eram os outros campeões nas quartas de final.

No sábado (8), o Barcelona precisa apenas de uma vitória, em casa, para garantir um lugar nas quartas de final. No confronto de ida, na Itália, empatou em 1 a 1 com o Napoli.

Os catalães, porém, chegam para esta fase decisiva da Champons League pressionados pelos resultados ruins na temporada. Na volta de LaLiga após a interrupção causada pela pandemia, a equipe de Lionel Messi perdeu a liderança do campeonato e viu o Real Madrid conquistar o título.

Além do desempenho esportivo decepcionante, o time convive com o clima pesado do vestiário, onde não há uma boa relação entre os jogadores e a comissão técnica de Quique Setién, ameaçado no cargo.

Pentacampeão europeu, o Barcelona também poderia esvaziar em termos de títulos as quartas de final da Champions, abrindo caminho para o Napoli, que busca sua primeira taça.

Na outra partida de sábado, o Bayern de Munique tem diante do Chelsea o duelo mais cômodo entre os que disputam as oitavas de final. No jogo de ida, venceu os ingleses, em Londres, por 3 a 0.

Assim como o Barça, o clube bávaro também tem cinco títulos de Champions, além de outros cinco vice-campeonatos.

À espera do retorno da competição, os clubes das quartas de final que estão do outro lado da chave acompanharão com atenção a definição dos times que lhes farão companhia nesta fase.

O Paris Saint-Germain, que no último dia 3 celebrou o terceiro ano de Neymar no clube, é um dos que estão de olho em um caminho possivelmente mais tranquilo, e com menos camisas de peso, no sonho de levantar a taça europeia pela primeira vez.

Até porque, em razão da pandemia, a reta final da Champions será disputada com jogos únicos a partir das quartas de final. Ou seja, três partidas separam os classificados do título.

“Nós queremos conquistar o título da Champions League. Lutaremos por isso porque nunca estivemos tão perto [de conquistá-lo]”, disse Neymar, campeão do torneio em 2014/2015 com o Barcelona.

