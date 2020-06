Liga adapta sala do VAR para retomada do Campeonato Espanhol

PUBLICIDADE 

São Paulo, SP

A sala do VAR no Campeonato Espanhol foi adaptada para o retorno da competição após a paralisação por conta da pandemia de novo coronavírus. O local recebeu separação entre os monitores e marcações no chão

A separação entre os monitores é feita com uma barreira acrílica translúcida. No chão, marcações para garantir a separação entre as pessoas e álcool gel disponível para higienização das mãos.

O Campeonato Espanhol volta a ser disputado na próxima quinta-feira (11), com a partida entre Sevilla e Bétis. Com calendário apertado, o torneio prevê jogos em quase todos os dias. O Barcelona jogará no sábado (13), contra o Mallorca. O Real Madrid enfrentará o Eibar no domingo (14).

Com 58 pontos, o Barça lidera o campeonato. O Real tem 56 e aparece em segundo. O terceiro colocado é o Sevilla, com 47.

