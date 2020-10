PUBLICIDADE

Lewis Hamilton vence GP de Portugal e bate recorde de vitórias de Schumacher na F1.

O piloto da Mercedes cumpriu as expectativas na manhã deste domingo (25) e se isolou como o maior vencedor da Fórmula 1 ao triunfar no GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão e alcançar a incrível marca de 92 vitorias na categoria mais importante do automobilismo mundial.

O segundo lugar ficou com o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Hamilton, e o terceiro com o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Vale lembrar que o piloto inglês havia igualado o recorde de Michael Schumacher há duas semanas.

