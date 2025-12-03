Lei do ex aparece, Fluminense bate o Grêmio e entra no G5 do Brasileiro

(UOL/FOLHAPRESS)
O Fluminense contou com dois gols de Soteldo e venceu o Grêmio em Porto Alegre, por 2 a 1, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os tentos do camisa 7, que quebrou um jejum contra seu ex-clube, colocam o Tricolor das Laranjeiras no G5. André Henrique descontou para os gaúchos.
Com o triunfo, a equipe de Luis Zubeldía chega ao sexto jogo sem perder e entra provisoriamente no G5, zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores. Com 61 pontos, o Flu seca o Botafogo (que tem 59) contra o Cruzeiro eles se enfrentam na quinta-feira.
Já o Grêmio perde a chance de entrar no G8. O clube gaúcho fica com 46 pontos, na 10ª posição, e torce contra os rivais para ainda sonhar com uma vaga na pré-Libertadores.
Ambas as equipes volta a campo no domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada do Brasileirão. O Fluminense recebe o Bahia, enquanto o Grêmio visita o lanterna Sport.
FIM DE JEJUM E VAR PROTAGONISTA
Muito criticado pela torcida do Flu, Soteldo ainda não havia marcado desde que chegou ao time, no meio do ano na temporada, fez apenas um gol, pela seleção da Venezuela. Mas o argentino reencontrou as redes no local onde havia marcado pela última vez representando um clube.
Soteldo fez seu útlimo gol justamente na Arena do Grêmio, quando ainda defendia a equipe gaúcha, em outubro de 2024. Na ocasião, marcou contra o Atlético-GO. O baixinho fez valer a lei do ex para pôr fim ao jejum que durava mais de um ano ainda marcou o segundo depois do intervalo, antes de André Henrique descontar para os gaúchos.
O primeiro gol do camisa 7 do Flu, no entanto, teve que ser validado pelo VAR. No lance, o assistente deu impedimento de Lucho Acosta, que participou do lance. O argentino passou para Serna cruzar para Soteldo.
O Grêmio também teve um gol anulado por impedimento na etapa inicial, e o VAR concordou com a decisão. Após a revisão, foi mantida a decisão de anular o tento de André Henrique. Devido às ações do VAR, os jogadores e a comissão da equipe mandante foram para o intervalo muito insatisfeitos com a arbitragem.
GOLS E DESTAQUES
Entregada de cá, entegrada de lá. As primeiras chances das duas equipes vieram de erros na saída de bola. Aos quatro minutos, Marcos Rocha tentou driblar Soteldo e perdeu a bola para o baixinho, que tocou para Everaldo na área. O camisa 9 rolou para Lucho Acosta, que chegou batendo mas foi bloqueado. Aos 10, Freytes deu a bola no pé de André, que arriscou de longe e viu Fábio ficar com ela.
1 a 0. A lei do ex foi responsável por abrir o placar para o Fluminense. Samuel Xavier mandou bola longa para Lucho Acosta, o argentino dominou bem e deixou com Serna, que chegou cruzando. Tiago Volpi não conseguiu interceptar, e Soteldo só empurrou para as redes, aos 18. O tento foi anulado pelo bandeirinha, mas o VAR revisou e deu o gol.
Pega, Fábio! Depois de recuperar a bola, Marlon saiu e velocidade e deixou com Pavón. O camisa 7 levou para o meio e bateu de fora da área. Fábio fez grande defesa, mandando para escanteio.
Pavón, de novo… O argentino teve mais uma boa chance de empatar para o Grêmio, já no fim do primeiro tempo. Após escanteio afastado pela zaga, Pavón pegou na veia e mandou à esquerda do gol. O Flu ainda teve uma oportunidade: Soteldo deixou de letra para Renê, que chegou cruzando da linha de fundo, mas Everaldo mandou por cima.
Impedido. O Grêmio chegou a balançar as redes antes do intervalo. Pavón cruzou e André ganhou da marcação de cabeça. O tento, no entanto, foi anulado pelo bandeirinha e confirmado o impedimento pelo VAR. Os jogadores e a comissão do clube gaúcho criticaram muito a anulação.
André Henrique em busca do empate… O centroavante do Grêmio teve uma ótima chance para empatar já no início do segundo tempo. Freites foi pressionado e perdeu a bola para Alysson, que se jogou e conseguiu deixar ela com André Henrique. O camisa 77 deu uma caneta no zagueiro do Flu e bateu forte, mas para fora.
…mas Soteldo faz o segundo. Em boa jogada trabalhada, Serna chegou no fundo e cruzou para Everaldo, que deixou de letra para Lucho Acosta. O argentino só rolou para Soteldo, cara a cara, deslocar na saída de Tiago Volpi, aos 6.
E o Grêmio diminuiu logo depois. Aos 8 minutos, Willian cobrou escanteio, e André Henrique subiu sozinho para cabecear forte, superando Fábio: 2 a 1.
Chances dos dois lados. O jogo ficou quente com o Grêmio querendo o emapte, e o Flu fechar o resultado. Em cobrança de falta, Willian mandou perto do gol. Na sequência, Lucho Acosta cruzou rasteiro, a bola passou por toda a área e Serna, na cara do gol, pegou mal.
No travessão! Marcos Rocha achou Edenílson por cima. Após dividida com Freytes na área, a bola sobrou para o jovem Jardiel, que encheu o pé e carimbou o travessão de Fábio.
Fábio! Já nos acréscimos, o goleiro do Flu fez uma ótima defesa. Edenílson cruzou da direita, e Gustavo Martins ganhou de Thiago Santos pelo alto, mas Fábio se esticou e mandou para escanteio.
GRÊMIO
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Willian (Aravena); Pavón (Edenílson), Alysson (Cristaldo) e André Henrique (Jardiel). T.: Mano Menezes.
FLUMINENSE
Fábio; Samuel Xavier (Thiago Santos), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Serna (Lima), Soteldo (Keno) e Everaldo. T.: Luis Zubeldía.
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon (SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Gols: André Henrique (8’/2ºT); Soteldo (18’/1ºT e 6’/2ºT) (FLU)Cartões amarelos: Gustavo Martins, Dodi e Arthur (GRE); Lima (FLU)