Lateral ex-Corinthians acerta com time da Bulgária

O ex-Corinthians foi emprestado ao clube búlgaro por quatro meses, até junho. Ele pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia

Arthur Sandes

O lateral esquerdo Sidcley é o mais novo reforço do CSKA 1948 Sofia, da Bulgária.

O ex-Corinthians foi emprestado ao clube búlgaro por quatro meses, até junho. Ele pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, com quem tem contrato até dezembro de 2024.

“Estou muito feliz e motivado por esse novo desafio, minha prioridade sempre foi voltar para a Europa.

Quero agradecer ao CSKA Sofia pela recepção e acerto, e juntos vamos colher muitos frutos”, disse Sidcley.

“Ele estará em evidência no mercado europeu”, diz o agente de Sidcley, Murillo Moura, que mediou o negócio e valoriza o acerto.

Sidcley estava sem clube desde dezembro, quando deixou o Cuiabá após seis meses de empréstimo. Ele havia surgido com destaque no Athletico, depois teve duas passagens pelo Corinthians e foi titular do PAOK, da Grécia, na última temporada europeia (2021-22).

O CSKA 1948 Sofia foi fundado há sete anos e tem história meteórica: conquistou três acessos seguidos com título e foi quinto colocado da elite na temporada passada.

O futebol local é dominado pelo Ludogorets há mais de uma década, e nesta temporada o 1948 Sofia briga por vaga em competições europeias: é o terceiro colocado da primeira fase.