Lateral do Botafogo é suspeito de atropelar casal

O lateral-direito do Botafogo, Marcinho, é suspeito de ter atropelado um casal na noite dessa quarta-feira (30/12) no bairro do Recreio, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo informações da Época, o carro estava em alta velocidade, a mulher ficou gravemente ferida e o homem morreu na hora.

O carro , um Mini Cooper, foi rebocado para o apartamento do jogador, na Avenida Sernambetiba, perto de onde ocorreu o acidente. A polícia suspeita que o veículo estaria sendo dirigido por Marcinho.

De acordo com testemunhas, o motorista fugiu sem prestar socorros. A Polícia Militar foi acionada por pedestres e localizou o carro abandonado após buscar na região.

“Nossas equipes estão na rua pra cumprir outras diligências, como buscar imagens de câmeras de segurança e identificar testemunhas. O carro também está sendo apreendido para que uma nova perícia complementar seja feita”, afirmou o delegado responsável pelo caso Alan Luxardo à Época.

O jogador do botafogo ainda não se manifestou. Procurado pelo Globoesporte.com, Marcinho não deu nenhuma declaração.

