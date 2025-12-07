Lando Norris conquista o Mundial de Fórmula 1

Lando Norris é o mais novo campeão mundial da Fórmula 1. O britânico da McLaren confirmou o título da temporada 2025 neste domingo (7), ao terminar o GP de Abu Dhabi na terceira colocação, resultado suficiente para assegurar a liderança final do campeonato.

Norris chegou ao circuito de Yas Marina com 12 pontos de vantagem sobre Max Verstappen, seu principal concorrente na disputa. A margem, embora confortável, ainda exigia cautela na última etapa.

A trajetória do piloto ao longo do ano foi marcada por momentos de oscilação. Ele venceu a corrida de abertura na Austrália, mas só voltou ao topo do pódio sete etapas depois, em Mônaco. Nesse intervalo, Oscar Piastri, seu companheiro de equipe, viveu fase dominante: foi ao pódio em todas as provas e conquistou quatro vitórias.

Por boa parte da temporada, Piastri liderou a classificação geral. No entanto, o cenário começou a virar a partir do GP da Itália, onde Norris terminou em segundo lugar e o australiano ficou em terceiro após enfrentar problemas com ordens de equipe e falhas nos boxes.

A situação piorou para Piastri no Azerbaijão. Em um fim de semana desastroso em Baku, ele se envolveu em acidentes sucessivos e abandonou na largada, enquanto Norris ainda conseguiu pontuar mesmo com dificuldades.

A partir daí, o britânico aproveitou as oportunidades e cresceu na disputa. A virada definitiva veio no GP do México, onde Norris venceu e Piastri terminou em quinto, garantindo ao britânico a liderança do campeonato.

A primeira chance de fechar a temporada com antecedência surgiu no Catar. No entanto, um erro estratégico da McLaren resultou em vitória para Max Verstappen e apenas um quarto lugar para Norris, adiando a definição para Abu Dhabi e aproximando o neerlandês da vice-liderança.

Com frieza e sem assumir riscos desnecessários, Norris conduziu uma corrida segura na etapa final, cruzou em terceiro e escreveu seu nome na história como campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez.



