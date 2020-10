KTO reúne 50 anos de tradição, qualidade e segurança no mundo das apostas esportivas

PUBLICIDADE

Os brasileiros sempre gostaram de apostar. É só ver as filas nas lotéricas e as reportagens jornalísticas no fim do ano, quando ocorre a Mega da Virada, uma tradição que já tem 10 anos e que pagou R$ 304 milhões em 2019.

Com a popularização das casas de aposta online, esse hobby deixou de ser esporádico e passou ser mais frequente: dá para apostar onde, quando e quanto o jogador quiser.

A KTO é a casa de apostas esportivas referência no assunto. Com segurança e seriedade, ela tem proporcionado aos apostadores brasileiros momentos de diversão e emoção.

Tudo sobre a KTO

A casa de apostas tem 18 anos de atuação nas apostas esportivas. Ela foi fundada por um grupo de amigos escandinavos que, juntos, contam com mais de 50 anos de experiência no assunto.

Como ainda não há uma regulamentação sobre as apostas online no Brasil, a casa tem seus escritórios instalados em Malta, Curaçao, Irlanda e Chipre, porém, uma equipe brasileira trabalha no site, deixando-o com a cara do país e prestando suporte necessário aos jogadores.

Presente há um ano no Brasil, a casa tem patrocinado diversas iniciativas esportivas nacionais. É o caso da Liga Gaúcha de Futsal e do Tour Gaúcho 2020. A KTO também é patrocinadora do Brasil de Pelotas, na série B do Campeonato Brasileiro e parceira de apostas oficial do SSC Napoli.

Vantagens da KTO

A KTO oferece tudo o que um apostador precisa: boas odds, variedade de modalidades e competições e principalmente confiança para os apostadores.

Variedade de mercados e seleção de esportes

A KTO apostas esportivas possui um mercado de apostas diversificado e está sempre incluindo novas opções. Além disso, são mais de 30 variedades de esportes e seus respectivos campeonatos para apostar, e, ainda, jogos de cassino com cashback vitalício.

Cadastro facilitado

Fazer o cadastro na casa de apostas é muito simples. Basta preencher as informações solicitadas e enviar uma foto de um documento de identificação. Além de aumentar a segurança, isso ajuda a coibir a presença de menores de idade.

Multipagamentos

Há diversas formas de realizar depósitos e retiradas na KTO. A casa opera com meios de pagamentos reconhecidos, como o Pay For Fun, além de vários bancos nacionais e boleto bancário.

Informação

A KTO também leva aos jogadores informações para que eles façam boas apostas por meio de sua conta oficial no Instagram (@kto_brasil), do podcast Apostando e do seu novo site de notícias e estatísticas esportivas, o KTO Fan.

Suporte

A equipe de suporte está disponível para auxiliar os apostadores diariamente, das 9h às 00h em seus canais oficiais: o chat diretamente no site, nas redes sociais e por e-mail.

Credibilidade

A empresa toma medidas para evitar que as apostas esportivas sejam manipuladas indevidamente ou usadas de forma ilícita, o site passa por constantes auditorias, treinamentos e aprimoramentos. Dessa forma, há chances justas para os apostadores se divertirem.

Jogo responsável

Para garantir o entretenimento seja agradável, a KTO implementou medidas para controlar o jogo. É possível definir limites para os depósitos, pausar temporariamente e excluir de vez a conta do apostador, evitando problemas com o vício.