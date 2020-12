Julio Casares derrota Roberto Natel e é eleito o novo presidente do São Paulo

PUBLICIDADE

O São Paulo já sabe quem será o seu presidente a partir de 1.º de janeiro de 2021 para um mandato de três anos. Por 155 votos a 78, com um em branco, Julio Casares derrotou neste sábado Roberto Natel em uma eleição realizada por meio de sistema drive-thru para evitar aglomeração no salão nobre do Morumbi. O cargo de vice-presidente será ocupado por Harry Massis Júnior.

Olten Ayres de Abreu Júnior, pertencente ao grupo de Casares, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo com 153 votos contra 80 de Marcelo Marcucci Portugal Gouvêa (houve ainda um voto em branco) e assume imediatamente a função. Os três novos membros do Conselho de Administração, todos apoiados pela chapa do novo presidente, são Adilson Alves Martins, Vinicius de Medeiros Cardoso Leite e José Alberto Rodrigues dos Santos.

Julio Casares, de 59 anos, vai suceder Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, à frente do clube tricolor desde outubro de 2015. Ele foi eleito para ser presidente do clube até o final de 2023. Pelo novo estatuto, não pode tentar a reeleição imediata.

Leco votou em Julio Casares, embora ambos os candidatos tenham procurado se distanciar do atual mandatário durante a campanha por conta da má avaliação da atual gestão.

Julio Casares é advogado, mas fez carreira na área de marketing de canais de televisão. Foi superintendente do SBT por 12 anos e atualmente é diretor comercial da Record TV. No São Paulo, foi diretor de marketing na gestão de Juvenal Juvêncio e vice geral na gestão de Carlos Miguel Aidar.

Sob o comando de Julio Casares, o marketing são-paulino criou algumas ações que viraram cases como o Batismo Tricolor, a idealização e a construção do Morumbi Concept Hall e a parceria com a Warner para licenciamento de produtos. Ele é autor do livro “Transformando Grama em Ouro”, publicado em 2016, cujo título faz referência à comercialização da grama do Morumbi para torcedores, ação que rendeu uma receita importante para o clube.