Júlia Soares é campeã no solo em torneio de gisnástica artística na Alemanha

A brasileira Júlia Soares venceu a prova de solo no DTB Pokal, tradicional torneio de ginástica artística, em Stuttgart na Alemanha, na manhã deste domingo. A ginasta fez 13.300 e ficou com a medalha de ouro. A prata ficou com a americana Joscelyn Roberson e o bronze foi para Aurélie Tran, do Canadá. Yuri Guimarães também subiu ao pódio na competição, levando a prata no salto.

A brasileira se classificou para a final de solo em quinto lugar com nota 12.750, mesmo com uma falha ao pousar de uma acrobacia, quando acabou pisando fora do tablado. Na decisão, com as oito melhores classificadas, Júlia acertou a série inteira. Ao som da música de Aladdin, a brasileira melhorou a sua nota, terminando com 13.300.

A pontuação de Júlia Soares foi a mesma de Joscelyn Roberson, dos Estados Unidos, mas no desempate, a brasileira levou o ouro, uma vez que teve melhor execução que a adversária, 8.00 de Júlia contra 7.70 da americana. A canadense Aurélie Tran completou o pódio com 12.833.

Em postagem, a Confederação Brasileira de Ginástica parabenizou a atleta brasileira pelo desempenho na competição e também pela conquista da medalha de ouro.

“Bom dia com MEDALHA DE OURO! Nossa Júlia Spares acaba de vncer a final de solo na DTB em Stuttgart com a nota 13.300! E que BAITA série”, diz trecho do texto que foi postado nas redes sociais. O post cita ainda a escolha da trilha musical para exaltar a apresentação de Júlia. “Ao som de Aladdin, a Julinha encatou a todos e cravou as quatro acrobacias. Parabéns Ju! Parabéns Brasil!”, encerra a mensagem.

YURI GUIMARÃES É PRATA NO SALTO

Outro brasileiro a ir ao pódio foi Yuri Guimarães, que levou a medalha de prata no salto masculino. O brasileiro se classificou para a final em quarto lugar, com média de 14.500. Na decisão, o ginasta tirou 14.533 no primeiro salto e 14.300 no segundo. Assim, sua média final foi de 14.416 pontos. O ouro ficou com Harry Hepworth, da Grã Bretanha, com 14.866, e o turco Adem Asil fechou o pódio, com 13.866.

Estadão Conteúdo