Jovem do Mato Grosso que correu descalço em final dos 400m ganha kit com roupas de treino

O jovem foi flagrado correndo descalço após não encontrar sapatilhas número 47 e a cena comoveu a Confederação Brasileira de Atletismo

Maurício Souza não subiu ao pódio na final dos 400m rasos do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-20 de Atletismo disputado em Cascavel, no Paraná, neste fim de semana, mas teve motivos de sobra para celebrar sua participação no evento. O jovem de 16 anos do Mato Grosso foi flagrado correndo descalço após não encontrar sapatilhas número 47 e a cena comoveu a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a parceira Puma, que resolveram ajudá-lo com material de treino.

Mesmo sem uma calçado adequado para disputar a semifinal, ele cravou seu melhor tempo da carreira com 51s37 na vitória de sua bateria das semifinais. Ainda em Cascavel, ele viu a rede de solidariedade que abrilhanta o esporte se concretizar, ao ganhar uma camisa do velocista Renan Gallina.

“Estou recebendo várias mensagens de pessoas querendo me ajudar. Estou impressionado com o Instagram, todo mundo falando comigo”, mostrou surpresa o jovem atleta, que receberá da CBAt um kit com roupas de treinamento da PUMA, patrocinadora oficial da seleção brasileira.

“É uma alegria muito grande receber esse presente dessa marca famosa, conhecida no Brasil todo. Agradeço por essa força que deu para eu continuar evoluindo”, afirmou Maurício à TV Atletismo Brasil.

Nas redes sociais, o garoto se define como o “Bolt de Mato Grosso”, em alusão ao famoso corredor jamaicano já aposentado das pistas. Sua prova de amor ao esporte, além dos presentes, rendeu muitos elogios e mensagens de parabéns. “Todo mundo curtiu a minha prova na TV”, disse.

Maurício é de Araputanga, cidade a pouco mais de 400 quilômetros da capital Cuiabá, e disputa quase todas as provas dos 400m sem sapatilha por causa do tamanho do pé. Ele não consegue comprar calçados número 47 na cidade onde mora e agora não terá problema al ganhar o calado da patrocinadora da seleção.

