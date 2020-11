Jogadores do Napoli entram em campo com a 10 de Maradona

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Após o Boca Juniors não jogar partida contra o Internacional na quarta-feira (25), pela Libertadores, em luto pela morte de Diego Maradona, o Napoli, outro clube no qual o argentino foi ídolo, prestou homenagem a ele nesta quinta (26).

Enquanto Maradona era velado na Casa Rosada, todos os atletas do clube italiano entraram com uma camisa 10 com seu nome às costas.

Válida pela Liga Europa, a partida em Nápoles contra o Rijeka, da Croácia, não pôde ter presença de torcedores em razão da pandemia de coronavírus.

Nas redes sociais, o clube fez uma série de outras homenagem ao ídolo e houve um minuto de silêncio antes de a bola rolar.

O prefeito da cidade de Nápoles já havia anunciado, na última quarta-feira (25), que mudaria o nome do estádio da equipe de San Paolo para Diego Armando Maradona.

As informações são da Folhapress