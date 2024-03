Jogador holandês teria pagado a fiança de Daniel Alves

Após ter tido liberdade condicional, Daniel Alves finalmente conseguiu executar o pagamento da fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,39 milhões de reais. Com dificuldades de arrecadar o valor, o ex-jogador teria tido a ajuda de um grupo de amigos e até um jogador do Atlético de Madrid teria complementado o valor necessário.

Daniel Alves tinha dificuldades para disponibilizar o valor, pois enfrenta ação judicial contra sua ex-esposa por questões de pensão alimentícia.

O portal espanhol La Vanguardia aponta que um grupo de amigos teria ajudado no pagamento tendo como garantia um valor que Daniel Alves deve receber do Fisco da Espanha, o que seria 6,8 milhões de euros, cerca de R$ 36,6 milhões.

Já o jornalista catari Mabkhout Al Marri informou que quem desembolsou o valor considerável foi o meia holandês Memphis Depay, atualmente no Atlético de Madrid. Memphis jogou com Daniel Alves no Barcelona em 2021 e desde então teria construído um laço de amizade.

Depay tem histórico de ajuda com amigos que enfrentam processos judiciais, como foi nos casos com o lateral francês Benjamim Mendy, que foi preso por estupro, mas inocentado, e o atacante holandês Quincy Promes, preso por envolvimento com tráfico de drogas.