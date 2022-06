JBr no Tour de France 2022

Acompanhe de perto todas as notícias que outros comunicadores não mostram sobre uma das mais importantes provas de ciclismo do mundo

Acompanhe de perto todas as notícias que outros comunicadores não mostram sobre uma das mais importantes provas de ciclismo do mundo: Le Tour de France.

É isso mesmo! Pelas próximas três semanas seremos regados de informações e notícias vindas de dentro do pelotão mais cobiçado do mundo!

Nosso correspondente será ninguém menos que Matt Rendell (ver biografia abaixo), que estará nas largadas e chegadas, nas pistas e nos bastidores, sempre bem pertinho dos grandes nomes do ciclismo mundial que buscam a tão sonhada “Maillot Jaune”.

E para dar uma prévia dos dias de apresentação das equipes, veja rapidamente o quão perto ele está dos grandes nomes do ciclismo.

Então, se você curte o ciclismo de verdade, acompanhe por aqui e já encaminha esse link para aquele seu amigo que também precisa ficar por dentro de tudo que ocorre no TDF! Ah, e se você é fã do ciclismo e nas horas vagas adora uma série, olha esta notícia: a NETFLIX e a A.S.O., em parceria com a France Televisions, anunciou um documentário sobre o Tour.

Será nos moldes da série Drive to Survive e acompanhará oito equipes ao longo da preparação e da prova. Em oito episódios de 45 minutos, você vai poder acompanhar de perto ciclistas e dirigentes, e entender melhor a realidade deste símbolo esportivo que é o ciclismo. Quer um spoiler? Conheça as oito equipes que farão parte dessa novidade: AG2R, Alpecin, Bora, EF Education, FDJ, Ineos, Jumbo e Quick-Step.

Curtiu?! Então vem com a gente acompanhar de perto esta saga e prepare-se para um Tour de France como nunca viu antes!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Matt Rendell

Matt Rendell é comentarista do Tour de France e dos Campeonatos Mundiais de Ciclismo, além de colunista do Rouleur e contribuidor do Cycling News e Procycling. Jornalista, Rendell coleciona dezenas de prêmios jornalísticos e televisivos. É autor de sete livros de ciclismo, incluindo The Death or Marco Pantani, The Accidental Death of a Cyclist e Colombia es Passion. E a partir de agora ele é um dos nossos correspondentes sobre o mundo do ciclismo de estrada na Europa e no mundo.