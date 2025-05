Internacional vence ‘final’, elimina o Bahia e avança em 1º do grupo na Libertadores

Porto Alegre, 28 (AE) – O Internacional não teve vida fácil, mas venceu a ‘final’ diante do Bahia, por 2 a 1, e avançou às oitavas da Copa Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, viu o time baiano abrir o placar com Jean Lucas, mas teve calma para empatar rapidamente com Vitinho e virar com Borré.

A partida teve cara de final, pois quem vencesse avançaria às oitavas, enquanto o empate era favorável ao time gaúcho. Com a vitória, o Internacional ainda terminou na liderança do Grupo F, com 11 pontos, já que o Atlético Nacional, da Colômbia, ficou com nove após perder por 1 a 0 para o Nacional, do Uruguai, quarto com sete pontos. Agora, o Inter aguarda o sorteio para definição do adversário do mata-mata.

Já o Bahia ficou em terceiro, também com sete pontos, mas com melhor saldo de gols que os uruguaios (-2 a -3). Assim, se despede da Libertadores, competição em que voltou após 36 anos – a última tinha sido em 1989, quando chegou às quartas de final. Por ter ficado em terceiro, o time baiano vai disputar os playoffs valendo vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana

O Internacional foi melhor no primeiro tempo. Mesmo em momentos com menos posse de bola, conseguia ser mais objetivo quando tinha a chance e, por isso, construiu as jogadas mais perigosas. Gustavo Prado tentou primeiro em chute forte de longe, defendido em dois tempos pelo goleiro. Em outro lance, Borré recebeu na área, levou para o pé direito e chutou por cima, com muito perigo.

O Bahia conseguiu responder com um contra-ataque, após escanteio do Inter. Cauly arrancou em velocidade e tocou para Jean Lucas. Dentro da área, ele chutou rasteiro, mas a bola foi para fora. O Inter ainda teve uma nova chance, com Alan Patrick ficando com rebote dentro da área, mas ele errou o chute.

Na volta para o segundo tempo, o Inter chegou bem logo no primeiro lance. Borré recebeu na área, pela esquerda, e, mesmo com pouco ângulo, exigiu boa defesa de Marcos Felipe.

Mas aos oito minutos quem abriu o placar foi o Bahia. Após jogada na esquerda, Erick Pulga ficou com a bola perto da linha de fundo e cruzou. Willian José finalizou para boa defesa de Anthoni, mas Jean Lucas estava esperto no rebote para completar

A felicidade do Bahia, porém, durou apenas quatro minutos. Aos 12, Alan Patrick brigou pelo rebote na meia-lua e tocou para Borré, já dentro na área pela direita. Ele deu mais um toque para a direita e Vitinho chutou cruzado e rasteiro para deixar tudo igual.

Depois disso, o jogo seguiu bem disputado, mas com menos chances Luciano Juba, do Bahia, acertou belo chute rasteiro de fora da área, mas Anthoni fez defesa segura. Até que aos 31 minutos, o Internacional conseguiu virar o placar. Após cruzamento perfeito de Wesley pela esquerda, Borré subiu bem para cabecear no alto.

Como só a vitória interessava ao Bahia, Rogério Ceni colocou o time para frente. Já nos minutos finais do tempo regulamentar, Michel Araújo quase empatou em chute dentro da área, mas Anthoni apareceu novamente para fazer grande defesa. O Inter conseguiu segurar bem o avanço e garantiu a vitória.

Agora, os times voltam a se concentrar no Brasileirão, que terá a 11ª rodada no final de semana. No sábado, às 18h30, o Bahia recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Já o Internacional joga no domingo, às 20h30, contra o Fluminense, novamente no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 1 BAHIA

INTERNACIONAL – Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Thiago Maia), Gustavo Prado (Vitinho), Alan Patrick e Wesley (Ronaldo); Borré (Lucca). Técnico: Roger Machado.

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas (Kayky) e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Cauly (Ademir), Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Jean Lucas, aos oito, Vitinho, aos 12, e Borré, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fernando e Wesley (Internacional). Luciano Juba (Bahia).

ÁRBITRO – Facundo Tello (ARG).

RENDA – R$ 1.232.653,00.

PÚBLICO – 31.313 pagantes (33.712 presentes).

LOCAL – Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Estadão Conteúdo