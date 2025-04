Internacional supera apagão e busca empate heroico com Nacional em jogaço de 6 gols

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Internacional viveu uma noite heroica no Beira-Rio. O Colorado viu o Nacional abrir 3 a 0, mas conseguiu reagir e buscou o empate por 3 a 3, pela terceira rodada da Libertadores.

Internacional teve apagão e viu Anthoni falhar. O Nacional fez dois gols nos primeiros 10 minutos de jogo e abriu 3 a 0 em falha do goleiro Anthoni.

A caminhada do empate começou no primeiro tempo e terminou no embalo da torcida. Alan Patrick descontou cobrando pênalti nos acréscimos da etapa inicial. Na complementar, Bernabei e Fernando, um depois do outro, deixaram tudo igual e levaram o Beira-Rio à loucura.

O jogo teve participação do VAR aos montes. Foram, pelo menos, cinco participações ativas do árbitro de vídeo em lances capitais: uma para validar gol e outras quatro por possíveis pênaltis.

O Internacional chegou aos cinco pontos e é o líder do grupo, mas pode ser ultrapassado por Bahia ou Atlético Nacional, que ainda se enfrentam. O Nacional conseguiu o seu primeiro ponto e é o lanterna do grupo.

O Internacional volta a campo no sábado, quando recebe o Juventude, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Brasileirão. O próximo compromisso pela Libertadores será no dia 8 de maio, quando visita o Atlético Nacional, na Colômbia.

COMO FOI O JOGO

O primeiro teve apagão, VAR aos montes, falha e pênalti. O time da casa começou desligado e foi punido: o Nacional abriu 2 a 0 em apenas 10 minutos. Foi então que o árbitro de vídeo assumiu o protagonismo. O que já era difícil ficou ainda mais quando Anthoni errou, e Coates ampliou para os uruguaios. O respiro colorado veio no fim, quando Alan Patrick diminuiu. Mesmo com tantos gols, o protagonista da etapa inicial foi o VAR -foram cinco análises ao todo, todas elas demoradas. A arbitragem deixou o campo vaiada.

O time gaúcho conseguiu o empate heroico na etapa final. O clube voltou mais ofensivo -na formação e na postura- e foi premiado com uma remontada heroica em casa que começou aos 20 minutos. Bernabei fez o segundo e levou o Beira-Rio à loucura. Embalado pela torcida, o time aproveitou a maré e empatou logo em seguida. A igualdade não diminuiu a pressão do Internacion, que rondou a área uruguaia diversas vezes, mas não conseguiu o quarto gol.

INTERNACIONAL

Anthoni; Aguirre (Vitinho), Victor Gabriel, Vitão e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Óscar Romero) e Alan Patrick; Wesley (Nathan), Gabriel Carvalho (Borré) e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

NACIONAL

Mejia; Ancheta (Nicolas Rodríguez), Calione, Coates, Millan e Báez; Boggio, Oliva (Vargas) e Recoba (Morales); Villalba (Yonatan Rodríguez) e Nico López (Herazo). Técnico: Pablo Peirano