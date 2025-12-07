Inter escapa do rebaixamento na rodada final do Brasileirão 2025

O Internacional garantiu sua permanência na elite do futebol brasileiro na última rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando no Beira-Rio na tarde deste domingo (7), o Colorado venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 e, com as derrotas de Fortaleza e Ceará, evitou o segundo rebaixamento de sua história.
Em um clima de tensão nas arquibancadas, o Inter conseguiu se impor diante do Massa Bruta. Após um primeiro tempo com poucas oportunidades claras, os gols que selaram a permanência foram marcados por Gabriel Mercado, Alan Patrick e Carbonero. Jhon Jhon descontou para o Bragantino.
Classificação final
Com o triunfo, o time comandado por Abel Braga encerrou o campeonato na 16ª posição, somando 44 pontos, escapando da queda pelo saldo de gols. Ceará e Fortaleza, ambos com 43 pontos, foram os dois últimos rebaixados para a Série B.
O Red Bull Bragantino terminou em 11º lugar, com 48 pontos, ficando fora da pré-Libertadores, mas assegurando vaga na Copa Sul-Americana de 2026.
Como foi o jogo
O confronto começou marcado pelo nervosismo, já que o Inter dependia da vitória para continuar na Série A. A equipe colorada pressionou desde o início, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em gols.
A primeira grande chance veio após falha de Cleiton na saída de bola, quando Braian Aguirre finalizou por cima do gol. Alan Rodríguez também exigiu boa defesa do goleiro adversário, enquanto Bruno Gomes acertou o travessão em chute forte.
O Bragantino respondeu com Eduardo Sasha, que obrigou Rochet a fazer uma importante intervenção.
Na etapa final, o Internacional voltou ainda mais ofensivo e rapidamente colheu os frutos. Gabriel Mercado abriu o placar de cabeça, após cruzamento, contando com falha de Cleiton. Borré quase ampliou em seguida, após confusão na área.
A equipe paulista voltou a ameaçar apenas aos 27 minutos, com uma cobrança de falta perigosa de Juninho Capixaba. Mas o Inter ampliou aos 30, quando Alan Patrick converteu pênalti. Pouco depois, Carbonero marcou o terceiro em contra-ataque.
Nos minutos finais, Jhon Jhon marcou um belo gol, diminuindo o placar para o Bragantino, mas sem alterar o destino do duelo.