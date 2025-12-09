Menu
Torcida
Inter é punido com transfer ban e está impedido de contratar

Redação Jornal de Brasília

09/12/2025 23h50

Foto: R Duarte/Internacional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Inter entrou na lista de clubes punidos pela Fifa com o transfer ban. Assim, o clube gaúcho fica impedido de contratar jogadores até quitar a dívida.


Em nota, o Inter não informou por qual transferência entrou na lista, limitando-se a dizer que a dívida já foi quitada.


O clube gaúcho alega que há um trâmite bancário em andamento para a regularização do pagamento.


Corinthians e Grêmio são outros clubes da Série A punidos com o transfer ban. A dívida dos paulistas é referente à contratação do zagueiro Félix Torres, enquanto os tricolores ainda tem vencimentos referentes à negociação do atacante Matías Arezo.

