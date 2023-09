Índice Cortex revela: São Paulo FC lidera mídias digitais no mês de agosto

Rodrigo Geammal, empreendedor esportivo, analisa o crescimento do Tricolor nas mídias digitais

No mês de agosto, o São Paulo alcançou um feito notável ao ultrapassar o Botafogo e se tornar o clube mais mencionado nas redes sociais. De acordo com o Índice Cortex, o São Paulo registrou impressionantes 18,1% do total de menções analisadas. Outro destaque notável no ranking foi o Vasco, que conquistou a terceira posição, com 16,6% das menções, logo atrás do Botafogo, que acumulou 17,8% do total de publicações analisadas.

O “Índice Cortex de Popularidade Digital dos Clubes de Futebol” avalia a quantidade de vezes que um clube é mencionado nas mídias digitais, revelando que o sucesso não está exclusivamente relacionado às maiores torcidas do país, mas sim à capacidade de gerar engajamento e discussões nas plataformas digitais.

O empreendedor esportivo Rodrigo Geammal explica como esse crescimento acontece: “As menções, sejam elas positivas ou negativas, variam de acordo com o desempenho ao longo do campeonato, mas também podem ser impactadas por ações proativas nas mídias digitais ou até mesmo por outros acontecimentos fora de campo.”

No mês de agosto, o São Paulo se destacou principalmente devido a eventos especiais como as contratações notáveis do atacante Lucas e do meio-campista James Rodríguez. Eliminar o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil e, consequentemente, avançar para a final da competição, também são momentos-chave que impulsionam a visibilidade e o reconhecimento do clube.

Os fãs de esporte não apenas ampliam o alcance das mensagens do São Paulo ao compartilhar conteúdo e engajar com postagens, mas também criam uma comunidade que fortalece a identidade do clube. “A interação direta com os fãs nas redes sociais cria um relacionamento mais próximo entre o clube e seus torcedores, gerando um senso de pertencimento e envolvimento vital para o sucesso online”, conclui o CEO da NS Esportes / Elos Fun.