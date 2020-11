Hugo pede desculpa nas redes sociais à torcida do Flamengo por falha

PUBLICIDADE

A falha que resultou na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o São Paulo na quarta-feira (11) ainda mexe com o goleiro Hugo, que, após o jogo, pediu desculpas à torcida na entrevista ainda no gramado. Nesta quinta (12), nas redes sociais, ele repetiu o pedido.

“Erros acontecem, cabeça erguida e bola pra frente, triste por ter terminado a noite de ontem da forma que foi, mas Deus sabe de todas as coisas, agora é trabalhar cada vez mais e mais, peço desculpas a nação pelo meu erro, mas darei o meu melhor sempre por essa camisa!”, escreveu Hugo em sua conta no Instagram.

Ainda no gramado, Hugo recebeu o apoio não apenas de companheiros, mas também de integrantes do elenco do São Paulo. Logo depois do apito final, o técnico Fernando Diniz, o atacante Pablo e Daniel Alves foram consolar o camisa 45.

Na entrevista depois do jogo, Hugo disse: “Futebol é todo dia, pude sair como destaque de forma positiva em vários jogos. Todo mundo erra, todo mundo é ser humano. É trabalhar para que não cometer os mesmos erros. Sou novo, vou fazer o possível para não errar mais”.

Ainda na coletiva de imprensa no Maracanã, Rogério Ceni afirmou que Neneca escolheu uma saída mais complicada no lance, mas, por outro lado, fez questão de lembrar o que goleiro, cria da base do time rubro-negro, já realizou na equipe profissional.

“Acho o Hugo um baita goleiro, tem um futuro excepcional dentro do Flamengo e, no futuro, na seleção. É um jovem que vai passar por experiências difíceis e grandes tardes, como foi contra o São Paulo. Acontece, é do futebol. Poderia ter simplificado a jogada, foi um risco que ele correu, uma decisão que tomou. Infelizmente, acontecerá mais algumas na vida, mas tem de colocar na balança tudo que ele já fez de positivo no Flamengo. E vai continuar com crédito. Vai servir de experiência na hora de tomar decisões, mas segue o trabalho. É um menino nota 10”, disse.

