Hernanes treina e pode reforçar São Paulo na Sul-Americana

SÃO PAULO, SP

Hernanes voltou a treinar com o elenco do São Paulo, na manhã desta segunda-feira (26). O meio-campista de 35 anos, que se recupera de um estiramento na coxa direita, participou da atividade com o elenco e pode ficar à disposição de Fernando Diniz para o jogo contra o Lanús, da Argentina, na estreia da Copa Sul-Americana 2020.

O tricolor paulista entrará em campo nesta quarta-feira (28), às 19h15 (de Brasília), diante do Lanús, na Argentina. Para o jogo, a comissão técnica não deve contar com Lucas Perri, Walce, Liziero, Juanfran, Igor Vinícius e Rojas.

Depois de cumprir suspensão e ficar fora do banco de reservas no fim de semana, diante do Fortaleza, Fernando Diniz estará normalmente no banco de reservas diante do time argentino. O treinador teve que se ausentar somente da partida válida pela Copa do Brasil.

