Guardiola renova contrato com o Manchester City até 2023

São Paulo, SP

O Manchester City anunciou nesta quinta-feira (19) a renovação de contrato do técnico catalão Pep Guardiola, 49. A validade do novo vínculo vai até o fim do primeiro semestre de 2023. Ele assumiu a equipe no início da temporada 2016/2017.

Antes de chegar à Inglaterra, ele comandou o Barcelona por quatro anos (2008-2012) e o Bayern por três (2013-2016).

“Tenho tudo o que poderia desejar para fazer bem o meu trabalho e sinto-me honrado pela confiança que o proprietário e o presidente demonstraram em mim para seguir por mais dois anos após esta temporada”, afirmou Guardiola, há 4 anos e 4 meses na equipe.

Pelo City, o técnico conquistou oito títulos. Foi campeão da Premier League nas temporadas 2017/18 e 2018/19, da Copa da Inglaterra 2018/19, da Copa da Liga Inglesa: 2017/18, 2018/19 e 2019/20 e da Supercopa da Inglaterra 2018 e 2019.

Com a renovação de contrato, Guardiola terá novas oportunidades de levar a equipe de Manchester ao tão sonhado título da Champions League.

No total, o catalão comandou o time em 245 partidas, nas quais conquistou 181 vitórias.

Recentemente, alguns candidatos que vão disputar a eleição do Barcelona, em março de 2021, disseram que gostariam de contar com a volta do treinador ao clube.

As especulações em torno dessa possibilidade cresciam à medida que o vínculo anterior do técnico com o City chegava ao seu final. Por outro lado, o próprio Guardiola já havia descartado a opção de voltar ao primeiro clube no qual trabalhou como comandante.

“Meu período como treinador do Barcelona acabou. Eu acho que algumas coisas você faz só uma vez na vida”, disse recentemente.

Pela equipe da Catalunha, Pep conquistou 14 títulos -dois da Champions League.

As informações são da Folhapress