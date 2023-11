Grêmio vence Coritiba com Suárez ‘garçom’ e sonha com título do Brasileiro

O Grêmio assume a vice-liderança da tabela até aqui, com 53 pontos, atrás somente do líder Botafogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Coritiba e Grêmio fizeram um confronto brigado no Couto Pereira e decidido somente no final, com boa participação de Suárez. O Tricolor Gaúcho venceu por 2 a 1, subiu para 53 pontos e segue sonhando com o título do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória gremista ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo, com Ferreirinha, após assistência de Suárez. Villasanti e Robson fizeram os outros gols do jogo.

O Grêmio assume a vice-liderança da tabela até aqui, com 53 pontos, atrás somente do líder Botafogo.

Já o Coxa permaneceu com 23 pontos e estacionado na vice-lanterna do Brasileirão. Para escapar da degola, vai ser preciso engatar uma boa sequência nesta reta final do campeonato.

Pela próxima rodada, o Grêmio terá pela frente um duelo em casa contra o Bahia, no sábado (4), às 19h30 (de Brasília). O Coritiba recebe o Goiás no domingo, às 18h30, e não terá Slimani -que foi expulso no duelo de hoje.

O JOGO

O jogo começou com o Grêmio demonstrando maior objetividade desde o início, criando suas chances e conseguindo abrir o placar aos 27 minutos. Nesse lance, Villasanti pressionou Willian Farias, roubou a bola na entrada da área e tabelou com Galdino antes de finalizar com precisão na saída de Gabriel.

No segundo tempo, o Grêmio passou a ceder espaços ao Coritiba, que foi se aproximando da área adversária e conseguiu um pênalti cometido por Galdino em Marcelino aos 15 minutos. Robson foi para a cobrança e chutou firme no meio do gol, deixando tudo igual.

Precisando da vitória para continuar na luta pela vice-liderança, o Grêmio retomou o controle da partida, pressionando intensamente e buscando o gol da vitória. E esse gol chegou no último minuto dos acréscimos, após uma bela jogada de Suárez e uma finalização precisa de Ferreira.

Ao final do jogo, o Grêmio comemorou uma importante vitória fora de casa contra o Coritiba. O resultado positivo contribui para a sua campanha na cola do Botafogo, enquanto o Coritiba segue em 19º.