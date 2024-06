Grêmio tenta contratar atacante ex-Tottenham que já foi alvo do Palmeiras

FELIPE SILVA

(UOL/FOLHAPRESS)

O Grêmio está interessado no centroavante Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham-ING e atualmente está emprestado ao Galatasaray-TUR.



O Imortal fez um contato inicial com o estafe do jogador para entender condições de negócio. Por enquanto, não chegou a oficializar proposta. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Kalil Dorneles e confirmada pelo UOL.



O Grêmio está atrás de um centroavante para a próxima janela de transferências. O clube gaúcho pensa em alternativas para Diego Costa e a saída de JP Galvão, que não terá a opção de compra exercida. Carlos Vinicius está disposto a voltar ao futebol brasileiro, mas desde que seja uma proposta considerada positiva para as partes envolvidas.



Em novembro do ano passado, o Palmeiras demonstrou interesse no atleta. Na ocasião, o Verdão procurou o estafe do jogador de 29 anos e abriu conversas, mas ficou de enviar uma proposta.



Com passagens por Tottenham, Napoli, Monaco, Benfica e PSV, Carlos Vinicius marcou dois gols em 14 jogos com a camisa do Galatasaray nesta temporada. Ele tem contrato com o Fulham até junho de 2025.