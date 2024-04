Grêmio não resiste à altitude em La Paz e perde na estreia na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Com time reserva, o Grêmio estreou na Libertadores com derrota por 1 a 0 para o The Strongest, nesta terça (2). O jogo foi realizado na altitude de 3.600 metros em La Paz, na Bolívia.

Time brasileiro não vai bem e volta para casa sem pontuar. Defesa armada por Renato Gaúcho comete falhas, enquanto ataque peca na finalização.

O Grêmio volta a jogar no sábado (6) na final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. O jogo de ida, em Caxias do Sul, foi 0 a 0.

COMO FOI O JOGO

Os mandantes tiveram as chances mais claras de gol e conquistaram um placar justo. Dominando o primeiro tempo, o fator casa foi definitivo para o The Strongest impor seu ritmo.

Pensando na final do Campeonato Gaúcho, o tricolor poupou seus jogadores titulares. A equipe reserva não conseguiu mostrar entrosamento na altitude boliviana.

O Grêmio construiu suas principais jogadas com o seu trio de ataque. Nathan Fernandes apareceu mais na criação, enquanto Galdino e JP Galvão foram bloqueados pelo goleiro Viscarra.

No segundo tempo, o tricolor gaúcho ficou mais com a bola. O The Strongest optou pela estratégia defensiva e armou jogadas quando encontrou espaço.