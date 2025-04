Grêmio demite Gustavo Quinteros após goleada para o Mirassol no Brasileirão

Mirassol, 16 (AE) – O Brasileirão teve mais um técnico demitido, após jogos da quarta rodada. O Grêmio anunciou a saída de Gustavo Quinteros, após goleada por 4 a 1 sofrida para o Mirassol, no Estádio José de Campos Maia. A demissão vem dias antes do clássico contra o Internacional, também pela competição nacional.

A derrota para o Mirassol foi a quinta de Quinteros no comando do Grêmio. Em 18 jogos, o argentino teve aproveitamento de 57%, com oito vitórias e cinco empates. O ponto mais cobrado, contudo, foi o desempenho. Após alguns bons jogos no começo do Campeonato Gaúcho, o rendimento caiu.

No bastidor, havia um entendimento de que os jogadores gremistas não se adaptaram ao estilo de jogo proposto por Quinteros. Mesmo com uma grande reformulação do grupo deixado por Renato Gaúcho em 2024, os reforços não foram suficientes na avaliação do treinador, que continuava a defender que precisava de mais peças, principalmente na defesa.

A demissão de Quinteros é a terceira mudança de treinador da Série A desde o começo do Campeonato Brasileiro. A primeira saída foi de Mano Menezes, do Fluminense, substituído por Renato Gaúcho. Depois, Pedro Caixinha foi demitido do Santos, que ainda não tem um novo nome.

Quinteros chegou a ser procurado pelo Santos, antes de o clube fechar com Caixinha, no começo do ano. Ele foi parar no Grêmio, após o português, acertado com os gaúchos, preferir os paulistas

O Grêmio agora vai ao mercado em busca de um novo treinador. No sábado, a equipe volta a campo pelo Brasileirão, contra o Internacional, na Arena, em Porto Alegre. Na próxima semana, o time visita o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana.

Estadão Conteúdo