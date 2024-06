Grand Prix de boxe em Brasília tem atletas olímpicos e entrada gratuita

Por Lucas de Moraes e Leonardo Rodrigues

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília



O ringue no ginásio Nilson Nelson estará movimentado entre os dias 19 e 22 de junho para o 2º Grand Prix Internacional de boxe.



O ringue no ginásio Nilson Nelson estará movimentado entre os dias 19 e 22 de junho para o 2º Grand Prix Internacional de boxe.

O evento terá a participação de atletas já classificados para as Olimpíadas de 2024. Dentre eles, Abner Teixeira, Michael Trindade, Keno Warley Machado e Luiz “Bolinha” Oliveira,Wanderson de Oliveira na categoria masculina.

Já no feminino, são presenças confirmadas as atletas: Bia Ferreira, a atual campeã mundial, Caroline Almeida,Viviane Oliveira, Jucielen Romeu, Bárbara Santos e Tatiana Chagas. Apenas Wanderson Oliveira e Viviane Oliveira estão sem vagas garantidas em Paris.

Campeonato Brasileiro

Antes do 2º Grand Prix Internacional, será realizado o Campeonato Brasileiro Elite, também situado em Brasília no Ginásio Nilson Nelson, uma semana antes do evento principal, entre os dias 11 e 16 de junho.

O evento contará com vários atletas de relevância nacional, com 196 participantes, o recorde da competição, e 25 estados representados .

Para todos os campeonatos será permitida apenas a participação de um único atleta em cada categoria de peso por Estado.

Entrada gratuita

A classificação dos eventos é +18, já a entrada dos espetáculos é gratuita, basta resgatar o ingresso pelo site: https://sigevent.pro/boxebrasilia/visitantes/index.php?id_edicao=7&linguagem=portugues