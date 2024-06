Gol na final da Champions aumenta expectativa por Bola de Ouro para Vini Jr.

BEATRIZ GATTI

ÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Na partida que sacramentou o 15º título do Real Madrid na Liga dos Campeões, no último sábado (1º), Vinicius Junior precisou de 83 minutos para concluir sua primeira finalização certa, mas de apenas um chute para estufar a rede do Borussia Dortmund e praticamente liquidar a disputa no estádio Wembley, na Inglaterra.

O gol do brasileiro consagra uma atuação de gala na temporada e na própria Champions, aumentando as expectativas de que ele receba a Bola de Ouro de 2024, prêmio da revista France Football que elege anualmente o melhor jogador do mundo.

Ele é agora o segundo jogador a marcar duas vezes em decisões do mais importante campeonato europeu antes de completar 24 anos, juntando-se a Lionel Messi. O primeiro gol foi na disputa contra o Liverpool, em 2022, que terminou 1 a 0 para o time madrilenho.

Naquele ano, Vini ficou em oitavo lugar na lista da France Football. Em 2023, terminou em sexto.

Para Carlo Ancelotti, técnico do Real, neste ano a escolha é óbvia. “Vinicius é Bola de Ouro. Não há dúvidas”, disse ele a jornalistas após o jogo em Wembley.

O treinador já havia dado declarações indicando, em sua opinião, as altas chances de Vini levar o prêmio. Em maio, afirmou que as atuações de Vini na final da Champions e na Copa América, a ser realizada em junho e julho nos Estados Unidos, seriam decisivas para que ele fosse laureado.

Na visão de Thierry Henry, ex-atacante francês, Vini é hoje o melhor jogador do mundo. Mas disse que isso pode mudar, a depender das competições continentais entre seleções. “A Euro ou a Copa América terão um impacto sobre quem ganha a Bola de Ouro. Mas, no momento, este cara [Vinicius Jr.] está à frente para mim”, afirmou ele, durante a transmissão da Champions pelo Paramount+.

Pelas redes sociais, diversos jogadores e ex-jogadores cravaram o brasileiro como vencedor do prêmio.

Alguns dos que fizeram coro foram Ronaldo Fenômeno, Karim Benzema e os companheiros de Vini no ataque do Real, Valverde e Rodrygo.

“Quem está ao meu lado todos os dias me diz que sou o melhor e acabo acreditando nisso. Não me importa se vou ganhar ou não. Tomara que o presidente [do Real Madrid, Florentino Pérez] veja essa entrevista e renove comigo de novo”, disse Vinicius em entrevista após a entrega da taça em Wembley.

Além da final, Vini marcou três vezes no mata-mata da liga europeia -e contra outros dois alemães. Nas oitavas, contra o RB Leipzig, e na semifinal, duas vezes contra o Bayern de Munique. Nas quartas, ele ainda deu duas assistências no empate por 3 a 3 contra o Manchester City.

No total, somou seis gols e cinco assistências em dez atuações na Champions deste ano.

O Campeonato Espanhol, também vencido pelo Real Madrid na atual temporada, viu Vini entrar em campo 26 vezes, nas quais marcou 15 gols e deu 6 assistências.

Para repercutir o 15º título merengue, o jornal espanhol Marca reproduziu o brasileiro vestido como um gladiador romano, com os escritos “Vini, vidi, vici”, em alusão à famosa frase atribuída ao imperador Júlio César. Na Inglaterra, a capa do caderno de esportes do Telegraph, do Observer e do Daily Express foi uma foto do número 7 durante o jogo.

Já os também britânicos Mirror, The Sun e Daily Mail estamparam o meio-campista Jude Bellingham, jovem inglês que é outro favorito à Bola de Ouro. Aos 20 anos, ele disputou a Copa do Qatar, em 2022, e agora vai defender a Inglaterra na Eurocopa, que será realizada na Alemanha, simultaneamente à Copa América.

Na final da Champions, foi Bellingham quem deu o passe para o gol de Vinicius.

Companheiro de equipe de ambos, Toni Kroos é mais um dos nomes cotados para a Bola de Ouro.

Especula-se que o desempenho do alemão na Eurocopa poderia garantir a ele o prêmio de melhor do mundo. A competição disputada em seu país será o último campeonato jogado pelo meio-campista de 34 anos, que anunciou sua aposentadoria no final de maio.

O título de Wembley é a sexta conquista de Champions na carreira de Kroos -foram cinco pelo Real e uma pelo Bayern de Munique.

Durante as festas organizadas pelo Real Madrid para celebrar o título na capital espanhola, neste domingo (2), Vinicius, Bellingham e Kroos, assim como todo o time, foram ovacionados por uma multidão na praça Porta do Sol. Para o posto de melhor do mundo da temporada, porém, a torcida merengue parece já ter um favorito. “Vinicus Bola de Ouro”, gritou o público.

“Obrigado! É muito importante estar aqui com vocês, com esses jogadores”, disse Vini. “Aprendemos muito com Toni [Kroos], que está aqui pela última vez. Aprendemos muito com Nacho, Dani [Carvajal], Luka [Modric], que ganharam tantas vezes. E os jovens, que estamos aqui hoje, queremos ganhar muito mais.”