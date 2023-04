Globo dispensa os comentaristas Hortência Marcari e Carlão, do vôlei, e mais 17 funcionários

Reportagem apurou que desde o início da tarde o clima já era tenso na redação unificada da empresa e à medida que as pessoas chegavam para trabalhar

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ

Oito dias depois de uma demissão em massa no departamento de Jornalismo, a Globo dispensou 19 funcionários da área esportiva nesta quinta-feira (13). Além do comentarista Maurício Noriega e do repórter Régis Rosing, 17 profissionais deixaram a emissora de uma vez e, entre eles, estão a jogadora de basquete Hortência Marcari e o ex-capitão da seleção brasileira de vôlei Carlão Gouveia, contratados para participarem de coberturas e eventos especiais do Grupo Globo.



A reportagem apurou que desde o início da tarde o clima já era tenso na redação unificada da empresa e à medida que as pessoas chegavam para trabalhar, os funcionários eram informados sobre os respectivos desligamentos. Daniel Lessa, Vicente Seda, Gustavo Gomes, Julia García, Thiago Corrêa, Beth Zanini, Gustavo Ferro e Claudio Rabha são alguns dos nomes da lista que a reportagem teve acesso e confirmada por alguns funcionários da emissora.



O principal motivo alegado das demissões é o mesmo de outras áreas que também passaram recentemente por cortes na folha de pagamento: enxugamento de custos. Fontes ligadas à Globo e ouvidas pela reportagem afirmam que as demissões vão continuar e irão também atingir escalões mais altos na hierarquia da emissora, incluindo executivos. O objetivo é promover uma “reestruturação” na empresa até o final de maio.



A reportagem procurou a Globo, que enviou o mesmo comunicado anterior para explicar as últimas demissões. “A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa”, começa a nota.



A emissora prosseguiu no comunicado sobre as demissões. “Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos ano e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento.”