Ganhando quase R$ 5 milhões no Real Madrid, Ancelotti ainda não acertou salário com a CBF

A CBF já decidiu quem será o novo comandante da Seleção Brasileira: Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. Como o contrato com o clube Merengue vai até o meio de 2024, o pré-contrato para treinar a amarelinha só poderá ser assinado em janeiro de 2024, mas os acordos iniciais já estão acertados. O técnico, inclusive, teria combinado de mandar uma pessoa de confiança para ir fazendo a transição da equipe.

Porém, esse acordo ainda não prevê a remuneração do técnico italiano. O entendimento da CBF é de que os custos não extrapolem muito os gastos com Tite, que ganhava em torno de R$ 1 milhão por mês, mesmo que o estrangeiro ganhe cerca de R$ 4,7 milhões por mês no Real Madrid.

Ancelotti não terá uma equipe tão grande quanto tinha Tite, com quatro auxiliares diretos. Por isso, os custos devem se equivaler. Assim como o seu antecessor, o italiano também tem seu filho como auxiliar técnico, Davice Ancelotti.