Game XP anuncia liga feminina de Counter-Strike com premiação de R$ 200 mil reais e abre inscrições para equipes interessadas em disputar o open qualify

As mulheres estão cada vez mais ganhando o seu devido espaço em diversas áreas. Seja governando países, na liderança de grandes empresas, nos esportes e agora também no universo dos games. De acordo com o estudo da Pesquisa Game Brasil, em setembro deste ano, as mulheres já representavam 53% dos gamers no país. Agora é a vez de elas mostrarem todo o seu empoderamento também nos esportes eletrônicos. A Game XP, desde sua criação em 2017, ainda dentro do Rock in Rio, acredita e investe na cena feminina dos e-sports. Em 2020, dentro da sua nova plataforma digital, dará um grande salto, levando as meninas para onde elas merecem estar, com a criação da CS: GO Grrrls League, a primeira liga brasileira feminina, que já nasce como a maior do mundo. As disputas começam em janeiro de 2021.

A liga contará com seis equipes, sendo cinco convidadas e uma selecionada a partir de um open qualify, que logo na primeira fase receberá 32 times inscritos pela internet. Os times convidados são Severe, Black Dragons e W7M, além de MIBR e Fúria, os dois com as maiores torcidas do Brasil em CS:GO. As inscrições, no site da Game XP, foram abertas no último domingo, durante um painel com foco em Games dentro da CCXP Worlds: A Journey of Hope, o maior festival de cultura pop do planeta.

A CS:GO Grrrls League terá uma premiação total de R﹩200 mil, a maior já paga em torneios femininos no Brasil e a quarta maior em torneios de CS:GO feminino no mundo todo. Ela será distribuída ao longo dos splits da competição. A grande final do campeonato vai acontecer direto da Game Arena, durante a Game XP 2021, em uma tela de nada menos que 1500m2, considerada a maior tela de games do mundo.

“Abraçamos pra valer a causa do empoderamento feminino no universo dos games. Para este ano, quando pensamos em nossa plataforma, entendemos que era o momento certo para aumentar o investimento neste cenário, criando a primeira liga feminina no país e dando o suporte que os times precisam para se estabelecerem nesse universo. Queremos estimular novas conversas, dando espaço e ampliando a visibilidade destas mulheres”, reforça Roberta Coelho, CEO da Game XP.

O open qualify vai ao ar no dia 16 de dezembro, com os 32 times inscritos pelo site se enfrentando entre si, e terá sua transmissão pelo canal da Game XP na Twitch (GameXPOficial). A equipe vencedora vai se juntar aos cinco times convidados para a fase de grupos da CS:GO Grrrls League na fase de grupos, que tem início no dia 25 de janeiro.

“Criamos uma liga que traz inúmeras oportunidades, não só dentro da Game XP, como também de investimento para os próprios times. A chegada da liga vem atrelada a criação de uma agenda nos e-sports no país e eu diria que também mundial. Esse novo calendário gera fluxo para os times e também maior interesse em participar de disputas. Que venham as mulheres com seus poderosos times. Estamos prontos pra ganhar o mundo com elas”, afirma Roberto Fabre, curador e diretor de marketing da Game XP.

Como parte de sua estratégia de incentivar projetos voltados para o público gamer, principalmente pelo seu potencial de impacto e transformação, a Oi se uniu à Game XP para ajudar a reforçar o empoderamento das mulheres no mundo dos jogos online. “Queremos participar cada vez mais de projetos que causem impacto e transformação nos jovens, que sejam inclusivos e que valorizem novas identidades. Além disso, como uma empresa de tecnologia e conexão temos um importante papel nesse cenário gamer, que vem causando uma verdadeira revolução cultural em todo o mundo”, diz Lívia Marquez, diretora de Comunicação e Mídia da Oi.

CS:GO Grrrls League terá uma trilha sonora de peso. Cantora Malía será madrinha do torneio

As partidas da CS:GO Grrrls League também serão palco de muita música. O fenômeno Malía, cantora que vem da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro será a madrinha da liga. A grande novidade fica por conta da criação de um single, uma parceria da artista com Mmak e Zé Ricardo será a música tema do campeonato. Com quase 400 mil seguidores no Instagram e mais de 20 milhões de visualizações em seus clipes no YouTube, a artista fará apresentações ao longo do campeonato, além de marcar presença na grande final, que acontece na Game XP em 2021.

Sobre a Game XP

O Game XP é o evento mais aguardado por gamers e interessados no seguimento dos jogos online. No último ano, o evento reuniu 95 mil visitantes em quatro dias no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. A última edição do gerou 10 mil empregos, com impacto econômico de R﹩ 82,3 milhões e R﹩ 11,1 milhões de impostos recolhidos.

A Game XP aconteceu pela primeira vez no Rock in Rio 2017 e consagrou-se como o maior evento gamer da América Latina. Em 2018, a Game XP passou a acontecer de forma independente, transformando-se, também, no primeiro GamePark do mundo.