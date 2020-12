Gama recebe apoio de rival

PUBLICIDADE

Com auxílio emergencial da Belmonte Sports, o Gama conseguiu aliviar as dívidas com os profissionais do clube. É o que afirma o presidente do time alviverde, Weber Magalhães, após encontro do elenco e comissão técnica na manhã de ontem, no estádio Bezerrão, com os donos da empresa de marketing esportivo: a deputada federal Paula Belmonte e o seu marido, Luís Felipe Belmonte, dono do Real Brasília.

Weber Magalhães não quis comentar o valor recebido na parceria com a Belmonte Sports, mas destacou o alívio com a ajuda financeira.

“Injetaram um recurso que deu para fazer alguns pagamentos dos jogadores do Gama. Isso é importante não só pelo valor, mas pela atitude do Belmonte. Que fosse R$ 10, o valor é o que menos interessa. A atitude foi digna de um dirigente”, declara o mandatário do maior campeão do DF.

Perguntado sobre acordo para patrocínio no uniforme do alviverde, Weber descartou a possibilidade no momento.

“Por enquanto, a Belmonte Sports não pediu patrocínio de camisa. Apenas ofereceram um recurso que agradecemos demais. Seria importante que a parceria ficasse com a gente quanto tempo puder”, acrescenta.

Técnico do Gama, Vilson Taddei foi sincero ao comentar a situação do time fora de campo. “O clube tem que sempre fazer a sua parte. Infelizmente, não está fazendo. Mas estamos fazendo a nossa, esperando sempre que as coisas possam acontecer. Temos mais dois ou três dias para digerir tudo isso aí. Espero que essa luz que tenha aparecido possa, de fato, ser concretizada, e o Gama seguir o seu caminho. Vamos procurar fazer o melhor para buscar sempre o melhor para o Gama”, afirma.

“Quando ficamos sabendo que o Gama passava por problemas econômicos, resolvemos ajudar. Será um patrocínio pontual para que o Gama consiga honrar seus compromissos”, diz Paula Belmonte.