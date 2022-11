Galvão Bueno vai à loucura com segundo gol e diz que Richarlison “é o cara”

O gol começou com Vinícius Júnior. Ele tocou de três dedos e Richarlison dominou no meio da área, acertando um lindo chute de voleio

O narrador Galvão Bueno foi à loucura com o segundo gol de Richarlison durante o confronto entre Brasil e Sérvia, nesta quinta-feira (23), pela primeira rodada da fase de grupo da Copa do Mundo do Qatar. O camisa 9 da seleção brasileira ampliou o placar por 2 a 0 aos 28 do segundo tempo.

“Richarlison! Você é o cara. É o cara! É o cara! Que golaço!”, gritou Galvão pelo microfone. “Que golaço”, continuou.

O gol começou com Vinícius Júnior. Ele tocou de três dedos e Richarlison dominou no meio da área, acertando um lindo chute de voleio, que foi no canto direito do gol para fazer o segundo dele.

Galvão Bueno já anunciou que essa é sua última Copa do Mundo como narrador. Em 19 de dezembro, na final do torneio sediado pelo Qatar, ele dirá adeus aos microfones.

Apesar de o contrato com o grupo Globo se encerrar no fim deste ano, Galvão já avisou que há conversas entre ele e a direção esportiva da Globo para que sua permanência continue pontual em alguns programas.

“Não farei mais nada em televisão se não for na Globo”, afirmou em evento realizado pela emissora em setembro. “Estamos conversando sobre algumas participações pontuais. Não existe contrato ainda, mas quem sabe convites para falar algumas bobagens em alguns programas, não? Narração não faço mais, a última será em 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo. Mas outras coisas, quem sabe”.