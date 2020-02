Futebol feminino: time do DF encara Flamengo no domingo; saiba mais sobre torneio

PUBLICIDADE 

Por Vitoria Von Bentzeen –

Jornal de Brasília com Agência UniCEUB

O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2020 começou no dia 8 de fevereiro e o DF tem o Minas/icesp como seu representante. “As minas”, como são chamadas por seus torcedores, venceram uma partida e perderam duas, ficando na 11ª posição, por enquanto. O próximo jogo é contra o Flamengo-RJ neste domingo (1/3) às 16h no estádio Bezerrão. As Minas vão manter a tradição da entrada solidária. Dessa forma, a entrada é um quilo de alimento não perecível. Também será realizado um sorteio de uma camisa do time de casa e do time visitante.

A presidente do Minas/Icesp, Nayeri Albuquerque, disse que está otimista para o campeonato. “Nossas expectativas são as melhores e vamos buscar a evolução cada vez mais. O ano de 2019 foi um ano de muito aprendizado. A gente adquiriu muita bagagem, muito conhecimento. Nós conseguimos nosso objetivo (de 2019) que era se manter na série A1, mas a meta deste ano (2020) é se classificar entre os oito primeiros”. Se conquistar o objetivo, a equipe conquista uma vaga para o Campeonato Brasileiro sub-16. Regulamento O campeão e vice-campeão do campeonato terão vaga assegurada na Conmebol Libertadores de Futebol Feminino de 2021. O campeonato é disputado em quatro fases, Na 1ª fase os clubes se enfrentarão entre si em turno único. Na 2ª, 3ª e 4ª fases os confrontos acontecerão em partidas de ida e volta. A primeira fase é composta por 16 clubes que ficam no chamado Grupo A, os oitos primeiros colocados vão para a segunda fase e os quatro últimos são rebaixados para a série A2. Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da 1ª fase, o desempate será definido observando os seguintes critérios: 1º. maior número de vitórias; 2º. maior saldo de gols; 3º. maior número de gols pró; 4º. menor número de cartões vermelhos recebidos; 5º. menor número de cartões amarelos recebidos; 6º. sorteio. A segunda fase (quartas-de-final) contém oito clubes que são divididos em 4 grupos para se enfrentarem de acordo com a sua posição na tabela da primeira fase, dessa forma: Grupo B: 1°Colocado x 8°Colocado Grupo C: 2°Colocado x 7°Colocado Grupo D: 3°Colocado x 6°Colocado Grupo E: 4°Colocado x 5°Colocado A terceira fase (semifinal) vai dividir os quatro clubes que passarem pela segunda fase em dois grupos com dois clubes cada, dessa forma: Grupo F: Vencedor do Grupo B x Vencedor do Grupo E Grupo G: Vencedor do Grupo F x Vencedor do Grupo G A quarta fase (final) será disputada entre os vencedores de cada jogo da terceira fase. Para definição do mando de campo das partidas de volta na 3ª e 4ª fase, os critérios aplicados serão os seguintes: 1º. maior somatória de pontos ganhos em toda a competição (soma das fases); 2º. maior número de vitórias em toda a competição (soma das fases); 3º. maior saldo de gols em toda a competição (soma das fases). Caso os dois clubes tenham empatado nos três critérios, os mandos de campo serão determinados através de sorteio. Auxílio financeiro Os clubes receberão, nas partidas disputadas como visitante, uma quantia de até R$ 5 mil de ajuda de custos. Nas partidas disputadas como mandante, os clubes receberão a quantia de até R$ 10 mil para cobertura das despesas com arbitragem, ambulâncias e gandulas. Imagem: Ricardo Ribeiro