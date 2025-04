Futebol feminino: Real Brasília empata com o Juventude no último minuto

No último minuto, as Leoas do Planalto empataram com o Juventude na tarde deste domingo (20). A partida, válida pela sexta rodada da Série A1 do Brasileirão Feminino, foi finalizada em 1 a 1, no Estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê).

O Real Brasília passou o jogo atrás no placar, mas a zagueira Petra empatou aos 56’ da segunda etapa. O gol jaconero saiu no primeiro tempo com a centroavante Kamile Loirão.

Com o resultado, as equipes se mantêm na mesma colocação. O time do DF está em décimo lugar e busca a zona de classificação.

Já as gaúchas se afastaram, na décima terceira colocação, da zona de rebaixamento, com quatro pontos de diferença em relação ao Sport.