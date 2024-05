Fufuca vai pedir para CBF suspender o Campeonato Brasileiro

MATEUS VARGAS

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA), vai pedir para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) suspender os campeonatos de futebol masculino e feminino por causa da calamidade pública que atinge o estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas.

A CBF já adiou as partidas de maio das equipes do estado. Os presidentes do Internacional, Grêmio e Juventude defendem a paralisação do Campeonato Brasileiro, mas encontram resistência de outras agremiações.

Em nota, a pasta comandada por Fufuca afirma que vai defender a “suspensão temporária” dos campeonatos. O ministro deve enviar na sexta-feira (10) um ofício à CBF.

“É hora de concentrar esforços no apoio às vítimas, na reconstrução das áreas afetadas e na mitigação dos impactos causados pela tragédia. A dimensão humana precisa vir antes da esportiva. A preocupação maior é com a integridade física e psicológica dos atletas, torcedores e demais envolvidos”, diz o ministro, no mesmo comunicado.

Equipes de diversos estados já ofereceram as estruturas de seus centros de treinamento e estádio para os clubes gaúchos. Parte dos jogadores das principais equipes do RS, porém, está ajudando nos resgates e acolhimento dos desabrigados, e dirigentes gaúchos também recusaram as propostas de atuar fora do estado.