Fortaleza e Ceará rebaixados no Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro de 2025 chegou ao fim neste domingo (7), encerrando uma temporada marcada por forte disputa na parte de baixo da tabela. Com o título já assegurado pelo Flamengo, as atenções da última rodada se concentraram na luta contra o rebaixamento, que envolvia cinco equipes com risco real de queda.
Ao término da rodada, Ceará e Fortaleza ocuparam as duas vagas restantes no Z-4 e se juntaram a Juventude e Sport, que já haviam entrado em campo matematicamente rebaixados.
O Ceará acabou frustrando sua torcida no Castelão. Mesmo abrindo o placar contra o Palmeiras, o time alvinegro sofreu a virada e foi derrotado por 3 a 1, resultado que o deixou na 17ª posição.
O Fortaleza viveu roteiro semelhante no confronto com o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. Apesar de marcar primeiro, a equipe tricolor levou a virada e perdeu por 4 a 2, fechando sua participação na 18ª colocação.
A situação da dupla cearense foi agravada pelas vitórias das três equipes que também lutavam para evitar a queda. Santos derrotou o Cruzeiro, Vitória superou o São Paulo e o Internacional venceu o Red Bull Bragantino. Com esses resultados, os três clubes garantiram sua permanência na Série A para 2026.