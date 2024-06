Fortaleza dá show com golaços, Palmeiras ouve ‘olé’ e vê liderança escapar

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Fortaleza venceu o Palmeiras por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (26), na Arena Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão do Pici chegou à vitória com três golaços e ouviu gritos de ‘olé’ de sua torcida nos minutos finais do jogo. Lucero marcou os dois primeiros, e Bruno Pacheco fechou a conta após fazer fila na defesa palmeirense.

Com o triunfo, o Fortaleza chegou a 17 pontos e subiu para a 9ª posição na tabela. O Palmeiras permaneceu com 23 pontos, mas caiu para 4º — a diferença para o líder Flamengo segue de um ponto — o time carioca perdeu para o Juventude por 2 a 1 nesta rodada.

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (1), às 20h (de Brasília), contra o Corinthians, no Allianz Parque.

Já o Fortaleza joga no domingo (30), às 16h, contra o Juventude, mais uma vez na Arena Castelão.

Abel Ferreira escalou um ataque formado por Mayke, Caio Paulista e Rony, e Gabriel Menino na vaga de Raphael Veiga — poupado para o clássico da próxima segunda-feira. O Palmeiras teve a chance de abrir o placar logo aos 5 minutos, mas Menino parou em João Ricardo.

O Fortaleza, por sua vez, esperou o erro do Palmeiras e abriu o placar. Aos 8, Naves tentou atravessar um passe no meio-campo e deu nos pés de Pikachu. O atacante lançou Lucero, e o Leão do Pici fez 1 a 0.

Após o gol, a equipe comandada por Vojvoda se fechou ainda mais e teve chances no contra-ataque para ampliar, mas Weverton salvou o Palmeiras. O Alviverde teve muitas dificuldades para criar jogadas sem Raphael Veiga e só melhorou quando Flaco López entrou no lugar de Menino em uma função mais recuada.

Logo na volta do intervalo, Abel Ferreira tirou o zagueiro Naves e colocou Raphael Veiga para deixar o time mais ofensivo e buscar o resultado. No entanto, a equipe continuou pecando nas transições defensivas e levou o segundo gol aos 2 minutos da etapa final — Lucero mais uma vez.

O Palmeiras dominou a posse de bola, mas não criou grandes chances e ficou exposto com muitos jogadores no ataque. O lateral esquerdo Bruno Pacheco marcou o terceiro após tabelar com Pedro Rocha e fazer fila na defesa alviverde.

LANCES IMPORTANTES

João Ricardo salva o Fortaleza. Aos 5 minutos do 1º tempo, Murilo lançou Gabriel Menino, Cardona afastou mal, e a bola sobrou no pé do meio-campista. Menino ficou cara a cara com João Ricardo, e goleiro fez grande defesa para salvar o Fortaleza.

Quem não faz, toma. Lucero abre o placar para o Fortaleza. Aos 8 minutos, Naves tentou virada de bola no meio-campo, e a bola caiu nos pés de Yago Pikachu. Ele descolou lindo lançamento para Lucero, que driblou Murilo e soltou uma pancada para vencer Weverton.

Weverton evita segundo gol do Fortaleza. Aos 22, Machuca recebeu lançamento longo, Zé Rafael não conseguiu cortar, e o atacante ficou cara a cara com Weverton. O goleiro palmeirense fez grande defesa.

Flaco López quase empata para o Palmeiras. Aos 47 minutos, o atacante argentino recebeu na intermediária e arriscou de longe. A bola desviou na marcação e passou muito perto do gol de João Ricardo.

Lucero amplia para o Fortaleza com um golaço. Logo aos 2 minutos do 2º tempo, Pikachu recebeu passe na intermediária e rolou para Lucero. O atacante bateu colocado de primeira e marcou um golaço.

Bruno Pacheco faz o terceiro do Fortaleza. O lateral esquerdo tabelou com Pedro Rocha, fez fila, invadiu a área e finalizou cruzado para fazer 3 a 0. Mais um golaço.

João Ricardo evita gol de honra do Palmeiras. Aos 31 minutos, Veiga cobrou falta de longe, e o goleiro do Fortaleza voou para fazer a defesa.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Pedro Augusto e Brítez (FOR); Aníbal Moreno e Rony (PAL)

Gols: Lucero, aos 8 minutos do 1º tempo e aos 2 minutos do 2º tempo, Bruno Pacheco, aos 23 minutos do 2º tempo (FOR)

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Zé Welison (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Felipe Jonatan), Machuca (Pedro Rocha) e Lucero (Renato Kayser). T.: Vojvoda

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Estêvão), Murilo (Vitor Reis), Naves (Raphael Veiga) e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Gabriel Menino (Flaco López); Mayke, Caio Paulista (Dudu) e Rony. T.: Abel Ferreira