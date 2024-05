Fluminense vence Sampaio mais uma vez e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O Fluminense não deu brecha para qualquer tipo de zebra, venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 nesta quarta-feira (22), no Maracanã, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo marcou o reencontro de John Kennedy com as redes. O atacante, que entrou no segundo tempo, marcou seu primeiro gol depois da punição por indisciplina. O outro foi feito por Arias.

No jogo de ida, no Maranhão, o time tricolor já havia vencido por 2 a 0.

O último gol de John Kennedy havia sido em 3 de março de 2024. O duelo em questão foi o clássico com o Botafogo, pelo Campeonato Carioca.

O próximo adversário do Fluminense na competição será conhecido através de sorteio. A CBF ainda não divulgou a data do evento.

FLUMINENSE

Fábio, Guga, Antônio Carlos, Felipe Melo (Gabriel Pires) e Marcelo; Alexsander (Renato Augusto), Martinelli e Ganso (Isaac); Arias, Keno (John Kennedy) e Germán Cano (Terans). Técnico: Fernando Diniz

SAMPAIO CORRÊA

Felipe, Rafael Luiz, Franklin, Itambé e Cortez; Marcelinho (Gazão), Jhonata Varela (Pablo Oliveira), Adauto Júnior; João Felipe (Eloir), Brunão (Bruno Baio) e Thiaguinho (Nadson). Técnico: Zé Augusto

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Copa do Brasil (3ª fase)

Data e hora: 22 de maio de 2024, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Rafael Luiz, Franklin, Marcelinho, João Felipe, Cortez (SAM)

Gols: Arias, aos 19 minutos do primeiro tempo (FLU); John Kennedy, aos 34 minutos do segundo tempo (FLU)