Fluminense bate Sampaio Corrêa em jogo morno e fica perto de vaga na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Em um jogo que não empolgou muito a torcida, o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 nesta quarta-feira (1º) e saiu na frente na luta por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O triunfo foi construído com gols do meia Lima, no primeiro tempo, e do meia-atacante Arias, em cobrança de pênalti na reta final.

O jogo da volta será no dia 22, no Maracanã. Antes disso, o time do Maranhão voltará a campo no domingo (5), contra o Caxias, pela Série C do Brasileiro, enquanto o Fluminense enfrentará o Atlético-MG no sábado (4), também em Cariacica, pela Série A.

COMO FOI O JOGO

O Fluminense foi a campo com um time misto e alguns improvisos, como Marquinhos na lateral e Renato Augusto no ataque.

A equipe de Fernando Diniz teve mais a bola e tentou ditar o ritmo do primeiro tempo. Apesar do espaço em campo, uma vez que o Sampaio Corrêa colocou uma linha de cinco no setor defensivo, havia dificuldade em furar o bloqueio.

O time maranhense apostava nas saídas em velocidade. O Fluminense, diante dos obstáculos, passou a arriscar finalizações de média e longa distância, e foi assim que abriu o placar com Lima.

Na volta do intervalo, o Sampaio Corrêa mudou a postura e conseguiu presença maior no campo de ataque, ameaçando mais. Os comandados de Diniz, com isso, passaram também a ter mais espaço nas investidas ofensivas.

No decorrer da etapa final, Diniz colocou Kauã Elias e Alexsander, jogadores que estiveram afastados recentemente após “atos de indisciplina”. Arthur também foi reintegrado, enquanto John Kennedy chegou atrasado e foi afastado novamente, por tempo indeterminado.

O Sampaio Corrêa teve um jogador que ficou 15 minutos em campo. Hiago Cena entrou aos 20 minutos do segundo tempo, na vaga de Rafael Luiz. Conseguiu travar Terans em um lance, recebeu um cartão amarelo e sentiu uma lesão aos 35 minutos.

Na reta final, Arias sofreu falta na área e o pênalti foi marcado após análise no VAR. O próprio camisa 21 bateu e fez o segundo do Fluminense.