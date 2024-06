Flu e Atlético-GO jogam para se afastar da zona do rebaixamento

Fluminense e Atlético-GO entram no Maracanã, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (15), em busca de um resultado que lhes permita ficar distante da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o confronto válido pela 9ª rodada da competição.

O Tricolor das Laranjeiras, que ocupa a 16ª posição da classificação com seis pontos, vem de uma derrota de 1 a 0 para o Botafogo. O placar não retratou o fraco desempenho da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz diante do Alvinegro de General Severiano, mais um diante de outras apresentações abaixo da média do Fluminense.

“Obviamente os outros times nos estudam, mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição que estamos demonstrando em fazer o melhor que podemos”, declarou o comandante do Tricolor em entrevista coletiva após a derrota no Nilton Santos.

Suspenso por acúmulo de cartões, o polivalente volante Martinelli não vai a campo, dando lugar a Alexsander. Já a defesa do Fluminense, uma das piores do Brasileirão com 14 gols sofridos em 8 jogos, terá o retornou do experiente Felipe Melo. O ataque também deve ter a volta de outro jogador veterano, o atacante Keno, que foi poupado no último jogo. Assim, o Tricolor deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; Lima, Alexsander e Ganso; Keno, Marquinhos e Cano.

Já o Atlético-GO, que ocupa a 18ª colocação com cinco pontos, vem de um empate de 2 a 2 com o Corinthians, que garantiu mesmo após estar perdendo por dois gols no estádio Antônio Accioly. Na opinião do técnico Jair Ventura, o resultado, nas circunstâncias em que foi alcançado, sinaliza um crescimento do Dragão: “Quando tivermos mais tranquilidade, mais frieza no terço final, melhores resultados vão acontecer. Como comissão técnica, vemos que estamos no caminho certo, pois o time cria, tem oportunidade”.

Por questões contratuais, o atacante colombiano Yony González e o meio-campista Daniel, que pertencem ao Fluminense, não poderão jogar. Quem também está fora da partida é o lateral-esquerdo Guilherme Romão. O atacante Alejo Cruz deve jogar improvisado na posição. Assim, a provável escalação do Dragão é: Ronaldo Strada; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinicius e Alejo Cruz; Lucas Kal, Max, Baralhas e Rhaldney; Shaylon, Rodallega e Vagner Love.

Com informações da Agência Brasil