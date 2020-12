Flamengo vira sobre o Bahia em jogo eletrizante e é o novo vice-líder

PUBLICIDADE

O Flamengo é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro e se mantém na corrida para alcançar o São Paulo. Na noite deste domingo (20), a equipe rubro-negra venceu o Bahia, no Maracanã, por 4 a 3, e chegou 48 pontos, cinco atrás do time paulista. O resultado positivo aconteceu com gols de Bruno Henrique, Isla, Pedro e Vitinho. Ramírez e Gilberto, duas vezes, fizeram para os visitantes.

O jogo teve golaços, alternâncias no placar e expulsões. Gabigol, atacante do Fla, recebeu cartão vermelho ainda aos 9 minutos do primeiro tempo. Já Daniel, meia do Bahia, nos acréscimos do confronto.

O time baiano, por sua vez, se manteve com 28 pontos e se vê próximo à zona de rebaixamento – o Vasco, em 17º, tem a mesma pontuação. Na próxima rodada, o Fla encara o Fortaleza, fora de casa, enquanto o Bahia recebe o Internacional.

Os times ainda se estudavam e montavam as estratégias para o jogo quando o Flamengo abriu o placar. Em escapa ao ataque, Bruno Henrique recebeu, encarou Ernando, cortou para o meio e acertou um chute no ângulo esquerdo de Douglas. Sem chance de defesa.

Pouco depois do gol, Gabriel aproveitou sobra da defesa e bateu, fazendo a bola passar perto do gol. O atacante, porém, acabou expulso ainda aos 9 minutos de partida. Depois de tentar um passe na intermediária de ataque, ele caiu pedindo uma falta. Logo depois, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza paralisou o jogo e mostrou o cartão vermelho para o atacante.

Gabriel Barbosa e outros jogadores do time rubro-negro contestaram a decisão do juiz e o duelo acabou paralisado por quase cinco minutos. Depois de muita reclamação, Barbosa deixou o gramado claramente contrariado.

Com um a mais, o Bahia mudou um pouco a postura. O técnico Mano Menezes tirou Edson para a entrada do meia Daniel em uma tentativa de ganhar campo. Os visitantes passaram a ter mais presença no campo de ataque, mas esbarravam em erros de passe. Em uma das chances criadas, porém, Diego Alves fez boa defesa após chute de Nino Paraíba.

Em certo momento, o Bahia conseguiu imprimir uma pressão e acuar o Fla. Diego Alves, inclusive, apareceu de novo e fez grande defesa “no susto” após giro de Gilberto.

O Flamengo conseguiu fazer o segundo em jogada que contou com belo lançamento de Gerson. Após cobrança de falta, o time rubro-negro trocou passes e o camisa 8 achou Bruno Henrique nas costas da defesa. O atacante protegeu e rolou para Isla, que chegou batendo e, de perna esquerda, mandou para o fundo da rede.

O Bahia quase chegou ao gol quando Índio Ramírez passou pela marcação e chutou no canto direito de Diego Alves, que só observou a bola passar rente à trave. Pelo lado do Fla, Bruno Henrique teve duas chances. Na primeira, em jogada individual, Douglas defendeu. Depois, após cruzamento de Arrascaeta, mandou para fora.

O Tricolor diminuiu vantagem do Flamengo logo no começo do segundo tempo. Após passe por dentro, Ramírez driblou Natan e bateu na saída de Diego Alves. O lance foi verificado pelo VAR por um possível impedimento, mas o gol foi validado.

Gerson e Ramírez discutiram em campo e o bate-boca se estendeu aos bancos de reservas. O camisa 8 rubro-negro e o técnico Mano Menezes também trocaram farpas e Gerson chegou a colocar o dedo em riste ao comandante do Tricolor.

Pouco depois de Ramírez balançar a rede, foi a vez de Gilberto fazer o dele. E um golaço! O atacante dominou sem marcação, ajeitou e bateu no ângulo esquerdo de Diego Alves.

A blitz do Bahia deu certo e o time de Mano Menezes chegou à virada pouco depois do empate. Gilberto, novamente, mostrou faro de gol. Após escanteio, o atacante subiu no meio da defesa rubro-negra e, de cabeça, fez o terceiro.

Os comandados de Mano conseguiam ditar o ritmo do jogo e “empurrar” o Flamengo, que encontrava dificuldade de criar oportunidades. Ao mesmo tempo, a temperatura da partida aumentava e os jogadores discutiam quase que a todo momento.

O Flamengo chegou ao empate com Pedro. Depois de troca de passes envolvente, Filipe Luis cruzou e, sem marcação, Pedro finalizou de peito.

No fim, Vitinho recebeu passe de Pedro e bateu para deixar o Flamengo na frente do placar de novo.

Na saída de bola após o gol de Vitinho, Daniel foi expulso após reclamação.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Vitinho), Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; João Gomes (Matheuzinho), Gerson, Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Pedro); Bruno Henrique e Gabriel. T.: Rogério Ceni

BAHIA

Douglas; Nino, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Edson (Daniel) e Ramon (Gabriel Novaes); Ramirez (Rodriguinho), Rossi e Gilberto (Clayson). T.: Mano Menezes.

Campeonato Brasileiro

Data/Hora: 20/12/2020, às 18h15

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

Árbitro de vídeo: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Filipe Luis (FLA); Juninho Capixaba, Gilberto, Rodriguinho (BAH)

Cartões vermelhos: Gabigol, do Flamengo, aos 9’/2ºT; Daniel, do Bahia, aos 46’/2ºT

Gols: Bruno Henrique, do Flamengo, aos 4’/2ºT; Isla, do Flamengo, aos 32’/2ºT; Ramirez, do Bahia, aos 5’/2ºT; Gilberto, do Bahia, aos 10’/2ºT; Gilberto, do Bahia, aos 13’/2ºT; Pedro, do Flamengo, aos 36’/2ºT; Vitinho, do Flamengo, aos 44’/2ºT

