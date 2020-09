Flamengo vence o Fluminense, engata 4ª vitória seguida e vira vice-líder

Sem fazer muita força, o Flamengo dominou e venceu o Fluminense por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Maracanã, em duelo da nona rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro decidiu o clássico com dois gols no primeiro tempo e ampliou a boa fase ao chegar à quarta vitória consecutiva no campeonato.

Há sete jogos sem perder, o Flamengo foi aos 17 pontos e subiu para a vice-liderança do Brasileirão. Tem a mesma pontuação que o líder Internacional, mas o time gaúcho possui saldo de gols superior e ainda entra em campo nesta quinta-feira.

O Fluminense, por outro lado, chegou à terceira partida sem vencer, sendo dois reveses seguidos, e parou nos 11 pontos, na nona colocação. Deve perder mais posições ao final da rodada.

O Fla-Flu desta quarta foi o mais desequilibrado disputado neste ano. Ao contrário dos duelos anteriores pelo Campeonato Carioca, o Flamengo sobrou diante de um frágil e inócuo Fluminense e definiu o triunfo ainda no primeiro tempo, na base do talento, da organização tática e da sintonia ofensiva.

Aos sete minutos, Isla cruzou na área e Arrascaeta cabeceou para a defesa de Muriel. No rebote, Filipe Luís, bem colocado, mandou para as redes e abriu o placar. O lateral marcou seu segundo gol no ano. Bem compacto, o time rubro-negro, não deu espaço ao rival e continuou atacando. Destaque, na primeira etapa, para a atuação de Thiago Maia, que comandou o meio de campo e cobriu as subidas de Isla.

A única chegada com perigo da equipe tricolor saiu dos pés de Wellington Silva. O atacante finalizou de primeira e a bola raspou a trave direita. Os anfitriões ficaram pouco com a bola, tiveram muita dificuldade para criar e não encontraram espaços na defesa adversária.

O Flamengo chegou ao segundo gol mesmo sem acelerar muito. Contou com a falha de Muriel para ampliar. No lance, Arrascaeta cobrou falta na área, o goleiro saiu mal e espalmou a bola nos pés de Gabriel, que concluiu com precisão e aumentou a vantagem

No segundo tempo, o time rubro-negro teve possibilidades para transformar o placar em goleada e impor um derrota dolorida ao rival. No entanto, o time do técnico Domènec Torrent reduziu o ritmo e, em muitos momentos, foi displicente e não teve eficiência e nem objetividade para marcar mais vezes.

O Flamengo terminou a partida com 14 conclusões, sete no gol, e contou com muito espaço em campo para chegar ao ataque e balançar as redes outras vezes. Porém, mostrou-se desconcentrado e quis caprichar demais. Everton Ribeiro chegou a fazer o terceiro, mas Isla, autor da assistência, estava impedido e a arbitragem invalidou o tento.

A conduta pouco competitiva do Flamengo nos últimos 45 minutos quase colocou tudo a perder, já que, no final, o Fluminense, que não tinha assustado o goleiro Gabriel Baptista uma vez sequer na etapa final, conseguiu diminuir com Digão. Após cobrança de escanteio, o zagueiro cabeceou livre e reduziu a desvantagem aos 46 minutos. Não havia, porém, tempo para mais nada.

As duas equipes entram em campo no próximo domingo. Às 16 horas, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã. Às 18 horas, o Flamengo visita o Ceará no Castelão, em Fortaleza. Os dois jogos são válidos pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO

FLUMINENSE – Muriel; Calegari, Digão, Luccas Claro e Egídio; Yuri Lima (Yago Felipe), Dodi e Michel Araújo (Caio Paulista); Nenê (Luiz Henrique), Fernando Pacheco (Fred) e Wellington Silva (Marcos Paulo). Técnico: Odair Hellmann.

FLAMENGO – Gabriel Baptista; Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Thiago Maia (Michael), Gerson e Diego (Willian Arão); Arrascaeta (Vitinho), Everton Ribeiro (Ramon) e Gabriel. Técnico: Domènec Torrent.

GOLS – Filipe Luís, aos sete, e Gabriel, aos 33 minutos do primeiro tempo. Digão, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (Fifa/SP).

CARTÕES AMARELOS – Michel Araújo (Fluminense); Gerson (Flamengo)

PÚBLICO E RENDA – Jogo sem torcida.

LOCAL – Maracanã, no Rio (RJ).