Flamengo vence Cruz Azul (2 a 1) e avança às semifinais da Copa Intercontinental

O Flamengo avançou para as semifinais da Copa Intercontinental após derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no chamado ‘Dérbi das Américas’, no Estádio Ahmad bin Ali, no Al Rayyan, no Catar.
O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta mais uma vez brilhou marcando os dois gols da equipe rubro-negra no confronto entre os campeões da Copa Libertadores e os vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf.
O primeiro gol saiu aos 14 minutos, aproveitando uma falha da defesa do Cruz Azul, e o segundo aos 71, finalizando um contra-ataque.
Jorge Sánchez havia deixado tudo igual para o time mexicano antes pouco do intervalo (44′).
o Flamengo busca seu segundo título da Copa Intercontinental, após a conquista de 1981.
Nas semifinais, no sábado, o horário comandado pelo técnico Filipe Luís vai enfrentar o Pyramids FC, do Egito.
E o vencedor desse duelo terá pela frente o Paris Saint-Germain na final que será marcada para o dia 17 de dezembro.